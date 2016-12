Jorge Javier confiesa que aunque no se lo han puesto nada fácil, seguirá presentando Gran Hermano

"Mis compañeros ya trabajan en Gran Hermano 18, me ha encantado ser parte de Gran Hermano 17, no me lo habéis puesto nada fácil, pero me quedan ganas de seguir. Ojalá me lo permitáis", dijo el presentador al finalizar la última gala de esta edición.

Durante la noche, Jorge Javier hizo algún guiño suelto a las críticas que ha recibido este año. Además, el presentador se atrevió a decir a los concursantes del programa cuál había sido "uno de los grandes errores de GH17", según recoge Ecoteuve hoy 24 de diciembre de 2016.

"No entiendo vuestro comportamiento, entendéis el plató como un campo de batalla y este ha sido uno de los fallos de este GH. No habéis tenido empatía ni ganas de arreglar las cosas", dijo.