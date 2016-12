'Tu cara me suena' cierra el año como líder de audiencia

El talent de famosos de Antena 3 amplía su dominio hasta un 24.8%, mientras el estreno cinematográfico de Telecinco (12.9%) no mantiene el listón del programa de Jorge Javier Vázquez. La 1 se recupera y es tercera opción, aunque una destacada 'laSexta Columna' (8.6%) ocupa esa posición durante su franja, según recoge Vertele hoy 24 de dicimebre de 2016.

CADENAS

Día: Antena 3 (15.3%), Telecinco (13.5%), La 1 (8.9%), Autonómicas (7.9%), laSexta (6.8%), Temáticas de pago (6.1%), Cuatro (5.5%), La 2 (2.2%) y Autonómicas privadas (0.9%).

Mes: Antena 3 (13.2%), Telecinco (13.1%), La 1 (10.7%), Autonómicas (7.6%), Temáticas de pago (7.1%), laSexta (6.6%), Cuatro (6.1%), La 2 (2.5%) y Autonómicas privadas (0.7%).

PRIME TIME / LATE NIGHT

Antena 3

- ‘Tu cara me suena: Calentando motores': 12.5% y 2.035.000

- ‘Tu cara me suena 5′: 24.8% y 3.417.000

- ‘Tu cara me suena: Grandes éxitos': 15.2% y 769.000

Telecinco

- Cine: ‘El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos': 12.9% y 1.973.000

- Cine: ‘El Rey Arturo': 9.6% y 635.000

La 1

- Cine: ‘Hollywood: Departamento de homicidios': 7.4% y 1.203.000

- Cine 2: ‘Adiós pequeña, adiós': 5.8% y 566.000

- ‘Teleobjetivo': 5.8% y 247.000

laSexta

- ‘laSexta Columna': 8.6% y 1.377.000

- ‘Equipo de investigación': 6.3% y 1.052.000

- ‘Equipo de investigación-rep-': 6.2% y 796.000 / 8.6% y 550.000

Cuatro

- ‘First Dates': 7.4% y 1.160.000

- ‘El Blockbuster: La última llamada': 6.1% y 983.000

- ‘Cine Cuatro: Trance': 5.4% y 444.000

- ‘Be the best': 5.7% y 220.000

La 2

- ‘Historia de nuestro cine: Nadie conoce a nadie': 1.8% y 289.000

- ‘Documaster': 1.6% y 140.000

SOBREMESA / TARDE

Telecinco

- ‘Sálvame limón': 11.9% y 1.460.000

- ‘Sálvame naranja': 17.2% y 1.798.000

- ‘Pasapalabra': 17.3% y 2.051.000

Antena 3

- ‘Amar es para siempre': 11.8% y 1.378.000

- ‘El secreto de Puente Viejo': 15% y 1.537.000

- ‘¡Ahora caigo!': 14.4% y 1.465.000

- ‘¡Boom!': 13.3% y 1.565.000

laSexta

- ‘Zapeando': 7.2% y 871.000

- ‘Más vale tarde': 7.9% y 806.000

La 1

- ‘Acacias 38′: 9.5% y 1.127.000

- ‘Seis hermanas': 5.5% y 582.000

- ‘Centro médico': 5.7% y 568.000 / 7.4% y 731.000

- ‘España directo': 9.1% y 969.000

- ‘Aquí la Tierra': 11.7% y 1.423.000

La 2

- ‘Saber y ganar': 7% y 868.000

- ‘Grandes documentales': 5.2% y 591.000

- ‘Tips': 0.7% y 71.000

Cuatro

- ‘Hawai 5.0': 4.9% y 607.000 / 5.2% y 596.000

- ‘NCIS Los Ángeles': 4.8% y 497.000 / 39% y 392.000

- ‘Hazte un selfi': 2.5% y 263.000

FRANJA MATINAL

Telecinco

- ‘El programa de AR': 14.3% y 477.000

- ‘Mujeres y hombres y viceversa': 11.6% y 679.000

- ‘Cámbiame': 11.4% y 1.190.000

Antena 3

- ‘Espejo Público: Un café con Susanna': 12.6% y 278.000

- ‘Espejo Público': 13.9% y 457.000

- ‘Espejo Público: La última hora': 10.9% y 377.000

- ‘Karlos Arguiñano en tu cocina': 11.8% y 458.000

- ‘La Ruleta de la Suerte': 15.6% y 860.000

- ‘Los Simpson': 9.2% y 847.000 / 12.6% y 1.397.000

laSexta

- ‘Crímenes imperfectos': 3.4% y 106.000

- ‘Las primeras 48 horas': 3.4% y 121.000 / 1.9% y 67.000

- ‘Al Rojo Vivo: previo': 3.9% y 144.000

- ‘Al rojo vivo': 10.5% y 612.000

Cuatro

- ‘Alerta cobra': 4.1% y 132.000 / 4.3% y 151.000

- ‘Las mañanas de Cuatro: La primera hora': 5.9% y 205.000

- ‘Las mañanas de Cuatro': 9.2% y 529.000

La 1

- ‘La mañana de La 1′: 7.8% y 271.000

- ‘Amigas y conocidas': 6.9% y 307.000

- ‘Torres en la cocina': 6.8% y 422.000

- ‘Corazón': 12.4% y 1.341.000

INFORMATIVOS

Sobremesa

• Telediario 1: 15.5% y 1.914.000

• Informativos Telecinco 15h: 12.4% y 1.520.000 / Dep: 11.4% y 1.423.000

• Antena 3 Noticias 1: 11.9% y 1.463.000 / Dep: 10.9% y 1.358.000

• laSexta Noticias 14h: 11.3% y 1.119.000 / ‘Jugones': 4.9% y 585.000 / 4.2% y 518.000

• Noticias Cuatro 1: 10.2% y 984.000 / Dep: 7.3% y 886.000 / 5.5% y 679.000

Prime time

• Informativos Telecinco 21h: 17.5% y 2.427.000 / Dep: 11.8% y 1.760.000

• Telediario 2: 13.1% y 1.901.000

• Antena 3 Noticias 2: 12.3% y 1.702.000 / Dep: 10.9% y 1.618.000

• laSexta Noticias 20h: 8.8% y 991.000 / Dep: 4.2% y 581.000

• Noticias Cuatro 2: 3.5% y 403.000 / Dep: 3.2% y 432.000

Franja matinal

• Telediario matinal (La 1): 11.6% y 215.000

• Noticias de la mañana (Antena 3): 11.1% y 97.000 / 12.5% y 206.000

• Informativo matinal (Telecinco): 8.1% y 62.000 / 9.4% y 81.000 / 11.2% y 129.000 / 10.9% y 204.000