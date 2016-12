Bárbara ('GH17'): "Jorge Javier pensaba que arrastraba muchísima audiencia y se ha visto que no es así"

Bárbara ha sido sin duda -junto a Adara- la gran protagonista de Gran Hermano 17. Pese a que este domingo 25 de diciembre de 2016 ambas daban la espalda al reality ausentándose del último debate, la alicantina ha utilizado su canal de Youtube para hablar largo y tendido de todo lo que opina sobre su paso por el programa de Telecinco (El gran 'capo' Paolo Vasile se apresta a liquidar a Jorge Javier Vázquez y su 'Deluxe').

"Lo que bien empieza mal acaba", es el título de su nuevo vídeo en la plataforma en el que analiza desde la figura de Jorge Javier hasta su posible entrada en GH VIP.

La concursante ha vuelto a pronunciarse sobre lo que opina del presentador y reconoce de entrada que le "parece un gran profesional al que en mi casa se idolatra".

No obstante, piensa que "es un buen presentador cuando de verdad siente lo que hace, cuando transmite entusiasmo y eso es lo que le ha fallado en GH: el entusiasmo".

Bárbara aprovecha entonces para dar un 'palo' al catalán por el seguimiento que ha tenido el programa en esta edición:

"Jorge Javier pensaba que arrastraba muchísima audiencia, y se ha visto que no es así. La audiencia quiere un presentador que viva el concurso, y en este caso no ha transmitido esto, y de ahí los resultados con los datos de audiencia".

La youtuber, que reconoce que la compañera con la que peor se lleva es Clara, ataca con mayor dureza a los colaboradores del debate que no ven el canal 24 horas.

"Me parece que no están haciendo bien los deberes antes de ir a trabajar. Porque nos gusta a todos tener la nevera bien llenita pero tenemos que currárnoslo un poquito, porque resulta bastante evidente que vamos a poner el culo y a calentar la sillita".

Bárbara no entra al trapo cuando se le pregunta si cree que hubo tongo o no en la expulsión de Adara. No obstante, la califica de "inesperada" y cuestiona si Alain tenía tanto apoyo como para lograr echar a la madrileña.

La alicantina bromea al asegurar que no entraría en Supervivientes:

"¿Allí dónde voy a robar la Nocilla?", cuestiona al tiempo que dice que su objetivo presente es "vivir". No obstante, no cierra la puerta definitivamente a Gran Hermano VIP: "No sé. Estoy muy bien aquí con mis hijos...".

Bárbara encontraría de esta forma una segunda oportunidad en Guadalix de la Sierra tras verse obligada a abandonar por el delicado estado de salud de su fallecido padre. La concursante ha analizado la forma en la que se le comunicó la noticia:

"No sé si me querían largar, pero mi madre firma un papel responsabilizándose ella de cualquier cosa si yo saliera y me enteraba de esto que no me lo habían dicho antes".