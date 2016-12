El tremendo cacharrazo que coloca Cristina Pardo tras percartarse que Irene Montero miente más que habla

Se la pretendía jugar Irene Montero a Cristina Pardo. Comparecía este 27 de diciembre de 2016 la jefa de gabinete de Pablo Iglesias ante la sustituta de Antonio García Ferreras en el debate del mediodía de laSexta para colocarle la milonga de que en Podemos debía de imponerse un debate fraternal--48 horas antes del Día de Los Inocentes, Irene Montero asegura que se ataca a Errejón sin que Pablo Iglesias lo sepa--.

La misma que no había tenido reparos en utilizar la famosa etiqueta de ataque hacia Iñigo Errejón:

Pues bien, después de haberle hecho llegar al disidente el #IñigoAsiNo con el que el sector oficialista sigue minando la imagen de Errejón, Montero sacó su perfil bueno y declaró ante una atónita Cristina Pardo el discurso buenista de los podemitas.

La de laSexta no tragó y pasaportó a la jefa de gabinete de Iglesias con un zasca en toda regla:

Cristina Pardo: Precisamente si defiendes el debate fraterno me pregunto si a usted le pareció buena idea el #IñigoAsiNo, porque ustedes bien conocen lo desagradable que es recibir linchamientos en Twitter...



Irene Montero: El objetivo de Vistalegre 2 es organizarnos para hacer una oposición seria a las élites. Era importante hacer esa llamada a la responsabilidad y que se escuchase una voz también en las redes que defiende el discurso de Pablo y su proyecto porque en Podemos debatimos también en los medios de comunicación



Cristina Pardo: Entonces solo ellos han sido irresponsables, la corriente de Errejón



Irene Montero: Eso lo decidirán los militantes. Nadie hace las cosas siempre bien. Yo misma habré cometido errores, en campañas electorales, en los medios, pero yo no necesito ninguna familia para defender a Pablo, ahora, la lectura en clave de corriente o familia en mi caso no es necesario.



Cristina Pardo: Pero en este debate poco fraterno usted insiste en que los otros han sido más irrespsonsables...



Irene Montero: Me animé a poner ese tuit porque hay actitudes de la corriente de Iñigo y de Tania que en mi opinión son dañinas para Pablo y para Podemos. Los poderes han identificado a Pablo como el foco de todos los ataques para dañar así a Podemos y creí importante que se escuchara la voz para defender a Pablo frente al hostigamiento