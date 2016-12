Karlos Arguiñano cada vez cocina peor y cada día echa más broncas al Gobierno Rajoy

Dicen que la televisión atonta a los que no tienen mucho seso y es evidente que a Karlos Arguiñano lo está dejando medio lelo. Como Revilla, el presidente de Cantabria, los famosillos de 'Sávame' y tantos otros, el cocinero debe crers la 'mamá de Tarzán' porque le reconoce la gente en los aeropuertos y a sus chistes malos, une en pantalla de vez en cuando sus apestosas filias y fobias políticas.

Arguiñano acostumbra a filosofar entre pucheros en Antena 3, aunque últimamente estaba más comedido (Karlos Arguiñano incendia el estreno de 'El Hormiguero After': "Me hacía 500 pajas al año").

Hasta este 27 de diciembre de 2016, cuando se ve que una receta de carrilleras de cerdo al vino con castañas le ha inspirado... contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

El cocinero estaba alabando la labor de los abuelos -él mismo lo es-, para los que había pedido "un hurra", cuando por sorpresa le ha dado un mandoble al Ejecutivo.

Y acto seguido ha añadido:

Para último decir con sorna: "Bueno si les oyes a ellos no hay ningún problema, según ellos todo va bien. Todo va bien siempre, es una cosa espectacular...".

Arguiñano nunca ha ocultado que es un hombre de izquierdas. Así lo explicaba hace un par de años en una entrevista en El País:

"Siempre he sido de izquierdas y me he dado cuenta ahora, después de los 60, de que soy empresario. Pero sigo siendo de izquierdas, lo tengo claro. Siempre he pensado que hay que estar con los pobres, a los que no les toca la lotería".