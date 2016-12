José Manuel López dice que Espinar le juró y le perjuró que su cese no estaba en el orden del día

Así se ejecutan las purgas en Podemos: "A mí diez minutos antes de la reunión en la que se me dice que se me va a cesar cuando esa misma mañana yo había hablado por mensajes con Ramón Espinar y con el coordinador el grupo parlamentario hacia el Consejo y me había dicho que esto no estaba en la agenda y no se iba a producir". Es el testimonio de José Manuel López en 'Espejo Público' este 27 de diciembre de 2016.

López, que el 23 de diciembre de 2016, previa de la festividad de Nochebuena, dejó de ser el portavoz de los 'morados' en la Asamblea de Madrid, ha desvelado que Espinar, por tanto, le mintió al asegurar que su cese no estaba en el orden de aquel día--Ramón Espinar decapita a José Manuel López y lo echa de la Portavocía de la Asamblea--.

Así lo ha asegurado en Antena3, unas palabras que ponen de manifiesto las más mezquinas actitudes en el seno del partido del que es secretario general Pablo Iglesias y donde el bando que resulte ganador en 'Vistalegre 2' amenaza con no dejar ni rastro de la disidencia--Señor Ramón Espinar: el nuevo tartufo de color morado--:

Me llama la atención la carta, puesto que este cese todavía no se ha producido hasta mañana que tendremos que votarlo en el grupo parlamentario asi que ha sido un cese con anticipación. [...]

Yo me sumé a un Podemos donde la diferencia era un valor y no un problema. Se ha antepuesto acuerdos previos, formalmente se ha hecho mal, creo que este proceso con una reunión de urgencia, a mi diez minutos antes de la reunión se me dice que se me va a cesar cuando esa misma mañana yo había hablado por mensajes con Ramón Espinar y con el coordinador el grupo parlamentario hacia el consejo y me había dicho que esto no estaba en la agenda y no se iba a producir.

No es una buena forma porque tiene tics de vieja política, la última vez que esto ocurrió fue con la IU del momento feo de Bankia de Gregorio Gordo y cesaron a Inés Sabanés que ahora es concejala de Ahora Madrid en el ayuntamiento. [...]

Diez minutos antes me citó Espinar y me explicó que se me iba a cesar, ahora tenemos que votarlo en el grupo palamentario.