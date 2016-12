El amenazado por Monedero suelta la inocentada del día: "No hay hostigamiento en Podemos"

Es la 'inocentada' del día. Juan Pedro Yllanes, diputado de Podemos por Baleares, y que hace unas fechas fue amenazado por Juan Carlos Monedero en el Congreso de los Diputados a mediados de diciembre de 2016, aseguró tajantemente este 28 de diciembre de 2016 que en la formación no existe hostigamiento alguno -El diputado 'errejonista' Yllanes denuncia que Monedero intenta 'acojonarle': "Dice que tenga ojito con lo que digo"-.

El exmagistrado era entrevistado en el programa 'Al Rojo Vivo' (laSexta) y la sustituta de Antonio García Ferreras en estas fechas de vacaciones, Cristina Pardo, le preguntaba nada más empezar si él se había sentido hostigado si había visto hostigamiento dentro de la formación de Pablo Iglesias.

Yllanes fue muy claro al respecto:

Lo que ha habido ha sido una elevación del tono en el debate, pero sinceramente creo que no se puede hablar de hostigamiento. Yo creo que se han mantenido las formas en lo esencial para no llegar a la ofensa personal o para no llegar a esa palabra que siempre tiene un componente de violencia que es el hostigamiento.

Pardo le preguntaba entonces si había vuelto a hablar con Monedero:

No, no he vuelto a hablar con Juan Carlos Monedero, pero si hay que hablar y nos encontramos en próximas fechas no tendré el más mínimo problema en hablar e intercambiar opiniones.

Pero insistía en meterle el dedo en la llaga y volvía a preguntarle concretamente si eso había sido hostigamiento: