Carmen Tomás hace sangre al sanchismo: "De los cuatro hermanos Dalton, sólo queda Sánchez"

La pérdida de apoyos de Pedro Sánchez aumenta cada día que pasa. Con el congreso socialista a muchos meses vista, no antes del verano de 2017, los ánimos de los sanchistas se van diluyendo y son muy pocos los que se atreven a dar la cara por el que fuese secretario general del PSOE.

En 'El Cascabel' (13TV) del 27 de diciembre de 2016 se analizó la crisis por la que atraviesa el sanchismo. La periodista Carmen Tomás ofrecía una divertida versión de lo que estaba pasando en el entorno de Pedro Sánchez con un último cónclave de afines al propio Pedro Sánchez, pero éste pasando de acudir al mismo:

Añadía Tomás que:

Y remachaba:

Y luego una cosa increíble. No es que sean tampoco grandes personajes, pero oye, han acompañado a Pedro Sánchez en puestos importantes y ya sabéis que los llamaban los Dalton en Ferraz y de esos Dalton ya sólo queda Sánchez. Se le ha ido Luena, se le ha ido Óscar López y se le ha ido Hernando. De los cuatro que iban como los cuatro jinetes del Apocalípsis, que iban a todos los lados, que tenían los cargos repartidos, ya no queda sino Pedro y no se sabe si sigue porque ni siquiera ha ido a esta reunión en la que se supone que le iban a poner en una peana y resulta que el de la peana tampoco aparece.