El nuevo cabreo de Ramón García: "¡Coño, si no se ve qué hacemos aquí!"

Fue a partir de una simple llamada. Ramón García, conductor del programa 'En Compañía' (Castilla-La Mancha TV), se ponía el 27 de diciembre de 2016 en contacto con una potencial telespectadora de Alcolea del Pinar (Guadalajara) y que, si respondía nada más descolgar el teléfono con la contraseña 'Ramón, ¿me regalas un jamón?', ganaba una preciada pata para estas Navidades.

Sin embargo, la señora, lejos de contestar con la frase, aseguró desconocer de qué iba el programa por la sencilla razón de que en su localidad no se veía ni el programa ni el canal autonómico. A partir de ahí, Ramón García sacó todo el arsenal de críticas contra los responsables de la cadena -VEA EL VÍDEO A PARTIR DEL MINUTO 17-:

No hay derecho a que haya gente de esta comunidad autónoma que no pueda ver la televisión, me parece terrible y me parece luego complicado competir con las demás cadenas que sí se ven. Yo esto no sé de quién depende, pero sí sería bueno mirar esto.