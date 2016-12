Pardo desnuda a la insolente sustituta de José Manuel López: "Cuando sea cesada, ¿le gustaría que se lo dijeran como se lo comunicaron a él?"

Lorena Ruiz-Huerta, cuyo perfil en la Wikipedia dice de ella que es "activista, profesora y abogada", es la sustituta de José Manuel López tras confirmarse la destitución del ya ex portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid--La espeluznante afirmación de la sustituta de José Manuel López: "La Policía tortura a los detenidos"--.

Y es que este 28 de diciembre de 2016 se consumó la caída en desgracia de López tras la votación, que confirmó la decisión de Ramón Espinar aunque de una manera muy ajustada. La flamante nueva portavoz de presentó en 'Al rojo vivo' muy ufana aunque a nadie se le escapa que las formas utilizadas con su antecesor son denigrantes, algo que Cristina Pardo, la sustituta de García Ferreras estos días navideños, se encargó de recordárselo--José Manuel López dice que Espinar le juró y le perjuró que su cese no estaba en el orden del día--.

Si alguna vez la cesan, ¿le gustaría que se lo comunicaran como hicieron con José Manuel López

Ruiz-Huerta vendió cara la piel del oso y no permitió que Pardo sacase a relucir todas sus contradicciones a base de hablar mucho e interrumpir más, aunque al final la periodista fue capaz, no sin esfuerzo, de colocarle varias preguntas incómodas directas a la mandíbula que permitieron a los espectadores de laSexta ver la catadura moral del nuevo rostro fuerte de los podemitas en Madrid--Miguel Urbán toma por tonta a Sandra Golpe: "Lo de José Manuel López no ha sido ningún cese"--.

Pardo: 14 votos contra 13, es usted la portavoz de un Podemos bastante dividido. Ruiz-Huerta: Efectivamente, de parte de los medios se hace mucho énfasis en mostrar una polarización entre Inigo y Pablo Perdóneme, los medios de comunicación no, que hoy no votábamos, han votado usted, 14 frente a 13, división sí hay... [...] Pardo: Y Ramón Espinar no ha ido, tenía cosas mejor que hacer... Ruiz-Huerta: Ramón estaba de viaje y le era imposible, no ha sido el único que ha faltado, estamos en periodo vacacional y así es la vida Pardo: ¿Y cómo se lo ha tomado José Manuel López? Ruiz-Huerta: Bueno, hemos visto estos días que ha estado un poco frustrado pero en el día de hoy la reunión ha tenido un gran clima y mucha cordialidad. El clima ha sido de respeto. Pardo: ¿Pero van a contar con él para un cargo? Ruiz-Huerta: Por supuesto, la propuesta es renovar algunos puestos y renovar la portavocía pero se le ha invitado a formar parte del órgano de dirección. Lo que pasa es que ha declinado la invitación y se han propuesto a otras dos compañeras que son las que se incorporan a la dirección. Los motivos los desconozco. Pardo: Se lo acaban de cepillar, no sé si como indicio sirve... Ruiz-Huerta: Esa palabra nunca ha sido utilizada por el órgano político. Palabras como purga, cepillado...no proceden de nuestro entorno. [...] Yo lo aclaro, en la asamblea se votaron los documentos y vencieron los documentos organizativos del equipo Adelante Podemos y vencieron también los documentos políticos del equipo Juntos Podemos, que son los que marcan la hoja de ruta, y junto a él salió un equipo de personas que son los que han adoptado una decisión. Pardo: Perdóneme Lorena, esos documentos valen lo que valen porque en uno de ellos se decía que nadie podía tener tres cargos y Ramón Espinar ahora tiene tres cargos. Ruiz-Huerta: ¡Eso ha dirimido por la Comisión de Garantías! Pardo: Sí, la que cuestionan los errejonistas Ruiz-Huerta: No no sé si la cuestionan, es la que ha sido elegida por los inscritos Pardo: Si alguna vez la cesan le gustaría que se lo dijeran como a José Manuel López, es decir que la misma mañana le dijeran que no la van a cesar y que cinco minutos antes le digan que le cesan