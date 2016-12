Terelu habla de las porras que se come su madre por las noches

El regreso de Las Campos estuvo marcado en su especial de Navidad por el 'atracón' de 'zascas' que se dedicaron María Teresa Campos y sus hijas durante todo el episodio. La tensión se podía cortar durante la cena en familia de las presentadoras de Telecinco y tuvo su máximo exponente casi al final de la noche cuando la sombra del famoso churro de Terelu planeó sobre la mesa.

María Teresa decidió vacilar a su hija recordando ante sus invitados uno de los momentazos de Terelu en las entregas pasadas del reality. Enseguida se desencadenó una discusión familiar, que salpicó a Bigote Arrocet, y que terminó con la malagueña de morros durante el resto de la noche, según recoge Vertele hoy 28 de diciembre de 2016.

María Teresa: ¿Quieres un churro Terelu?

Terelu: Vete a la mierda, mamá.

MT: Con perdón de la mesa, porque es una ordinariez.

T: No, una ordinariez lo que tu has dicho. No te jode...

MT: Encima que pienso lo que a ella le puede apetecer...

T: A mí no me gustan los churros, me gustan las porras.

MT: Ah, pues rectifico: Terelu, ¿quieres una porra?

T: No, gracias mamá, ya te la comes tu por las noches"