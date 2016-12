Miguel Urbán toma por tonta a Sandra Golpe: "Lo de José Manuel López no ha sido ningún cese"

Miguel Urbán ha debido pensarse que Sandra Golpe, la sustituta de Susanna Griso durante esta etapa navideña de 'Espejo Público', es tonta. Y por tanto no ha pestañeado tras afirmar que José Manuel López no ha sido purgado en su cargo de portavoz del grupo podemita en la Asamblea de Madrid:

Ha declarado el representante del sector anticapitalista, que no se sabe en cual de los dos bandos mayoritarios de Podemos está, pero como ocurre con Irene Montero, o miente más que habla o niega ver la tozuda realidad--El tremendo cacharrazo que coloca Cristina Pardo tras percartarse que Irene Montero miente más que habla--.

Urbán concedió una entrevista al programa matinal de A3 donde ha reclamado dejarse de gaitas porque lo verdaderamente importante es centrarse en parar los recortes del PP.

Golpe: Ayer López nos explicaba que a él nadie le ha explicado su cese y que no encontraba la razón, ese cese se vota hoy, ¿que le parece?



Urbán: No ha habido ningún cese, ha habido una decisión del Consejo Ciudadano de Madrid que entiende que es mejor para el nuevo momento político que sea Lorena Ruiz la portavoz del grupo en la Asamblea de Madrid, algo que ha pasado en otras comunidades. La política no es un juego individual, es un juego de equipo, donde no mandan las individualidades.



Golpe: Pero los errejonistas denuncian que esto llega después de esa consulta que le dio una exigua victoria a Iglesias y que el cese de López es algo estratégico



Urbán: Esto se da en un contexto autonómico donde se ha elegido una dirección y que ha decidido tomar un rumbo político atendiendo a los documentos aprobados y aceptados, no tiene nada que ver con Vistalegre 2, necesitamos una portavocía y no pasa nada porque ahora Lorena Ruiz sea la portavoz. Le pido a López que acepte la propuesta de seguir en la dirección, pero lo importante no es eso, no hay que hablar tanto de Lorena y José Manuel sino combatir al Madrid de Cifuentes.