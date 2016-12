Vuelven 'Las Campos' con inocentada incluida

‘Las Campos' han vuelto como los mejores cuentos, por Navidad. El reality de Telecinco ha emitido en la noche de este martes un especial que promocionó con un atractivo cebo en el que María Teresa Campos y su pareja, Edmundo ‘Bigote' Arrocet, hacían un importante anuncio. Aunque tenía trampa.

Pero empecemos por el principio. Para abrir este especial, el formato de La Fábrica de la tele nos ha mostrado el baño de masas que María Teresa, Terelu y Carmen se dieron en Torrejón de Ardoz, donde ejercieron como madrinas del encedido de luces navideñas, según recoge Vertele hoy 28 de diciembre de 2016.

Un acto que se fue de las manos, hasta el punto de que a la matriarca se le cambió la cara cuando una fan le tiró de la mano y le hizo daño con su anillo, y más tarde se quejó por su claustrofobia. Tras un breve discurso y bailar un poco con personajes animados, Terelu lo resumió bien al volver al coche: "Dios mío, casi me muero".

Las primeras rencillas madre-hija

La acción, en cualquier caso, se ha centrado en la Navidad. María Teresa Campos preparando su árbol con la "ayuda" de Gustavo, al que si las miradas matasen estarían de entierro. A la vez, Terelu recibiendo a la empresa que contrata para decorarle de Navidad la casa.

Y entre una y otra, primeras hostilidades. Porque si algo ha mostrado el especial, es la tensión madre-hijas, así como hijas-Edmundo. Vamos, haciendo honor a la típica cena navideña. En primer lugar, porque mientras Terelu reconoce que "dejó de gustarme la Navidad cuando en la mesa de Nochebuena cada vez faltaba más gente", su madre asegura que "me horroriza los que les horroriza la Navidad". Y primer belén armado.

Pero la matriarca tiene para todos. Antes de la cena, ya se quejó de que Edmundo no le hace regalos en las fechas señaladas, así que ella no sabía qué haría por Reyes: "Primero veré si él me regala algo a mí". (Este fue el primer capítulo, en la cena contamos el segundo).

Terelu, el autobús, y la Plaza Mayor

Para desengrasar, Terelu planeó una tarde con sus amigas en la Plaza Mayor para comprar cosas navideñas e intentar suplir el San José manco y destrozado que tiene. La lluvia pudo romperles el plan, pero ahí estaba el autobús para salvarlo: "Llevo sin coger el bus 150 años", "no sé lo que cuesta el autobús ni un café" y a la hora de bajarse preguntar "¿se puede uno levantar?" fueron tres de sus frases más míticas.

Lo mejor llegó ya en la Plaza Mayor, cuando vio unos caganers de ella y su madre, que compró pese al precio y pedir "una rebajita": "¿30 pavos cada una? ¿30 pavos por hacer caca?".

Terelu, ¿a punto de ser millonaria?

De ahí, a Doña Manolita. No sin antes tomarse algo y comprar una caja de galletas (pese a que ella dice que no le gusta el dulce) mientras su hermana Carmen esperaba casi 2 horas en la cola. Y ahí el detalle: Terelu pidió un décimo acabado en 13, pero llegó tarde y no quedaban. La suerte le es tan esquiva como el amor, parece.

Mientras tanto, María Teresa Campos y sus amigas sortearon el amigo invisible. Un proceso que para ellas se convirtió poco menos que en un puzzle, y tras el que se fueron a comprar los regalos. Después, a casa, a organizar la cena o más bien a decirle a Gustavo cómo organizarla.

Los mensajes ocultos de la música

A nivel edición, esta nueva temporada de ‘Las Campos' destaca por los mensajes de su música, que se cuelan en los oídos mientras vemos las imágenes y hacen imposible no reírse.

El ejemplo más evidente es cuando Terelu se decide a entrar a un bar para comprar su número de Lotería y suena esa canción típica, para que luego -cuando accede a comerse un pincho de tortilla- empiece a sonar otra muy distinta diciendo que "no estás gorda, sino rellenita".

A preparar la cena

‘Las Campos' se repartieron la cena para trabajar las tres. Aunque al final solo se empleó Carmen, que hizo una sopa de rape sabiendo que luego casi nadie la come. Terelu se encargó del pavo con una receta de su abuela que afirma que sólo ella sabe hacer, al mismo tiempo que reconoce cambiarla todo y mientras mira cómo lo hacen sus dos sirvientas y ella come.

María Teresa Campos es aún más cómoda y dejó en manos ajenas la preparación. Y así llegó el momento de la reunión, con otro momento musical genial en elque Edmundo ayuda a bajar las escaleras a la matriarca mientras suena "La Bella y la Bestia".

Tensión, pullas, miradas retadoras...

Cuando todos se reúnen antes de la cena, María Teresa y Terelu desatan las hostilidades, entre las quejas por ello de Edmundo. La madre reprocha a su hija que nunca va a comer con ella, y la hija le recuerda que trabaja en ‘Sálvame' y que tampoco ella la invita. Pura Navidad. Al menos la visita sorpresa de Vanesa Martín, cantando guitarra en mano, alegra los oídos.

Ya en la mesa, la situación se alarga. Terelu con ganas de matar a su madre por decir que Edmundo es lo mejor que le ha pasado en la vida, Terelu flipando porque su madre prepare el marisco a Edmundo, Terelu lamentando que lo mismo pasa la Nochevieja sola...

Hasta tras darle los caganers y reírse todos, sobre todo María Teresa con "Edmun, Edmun" (que así le llama), hay problemas. El buen ambiente se refleja sobre todo en un momento de pulla-diálogo-falta de respeto que es pura poesía:

- María Teresa: "¿Quieres un churro, Terelu?".

- Terelu: "Vete a la mierda mamá".

- María Teresa, después de que la corrijan: "Rectifico, ¿quieres una porra?"

- Terelu: "No, ya te la comes tú por la noche".

El esperado anuncio de María Teresa y Bigote

Pasada la tensión, o más bien dejándola aparcada, María Teresa Campos se levanta y hace sonar la copa para hacer su esperado anuncio. Junto a Edmundo, tras ordenarle que se levante, sorprende a todos: "Hemos decidido que nos vamos a vivir a Chile".

Silencio en la sala. Sudores fríos. Terelu y Carmen, que un rato antes había dedicado un correctivo muy en serio a Edmundo por no hacerle regalos a su madre en fechas señaladas, pensando cómo acabar con esa relación. Los periodistas del corazón en sus casas volviéndose locos. Pero no.

osé Carlos, el marido de Carmen, mira el reloj y se da cuenta de que ya es 28 de diciembre: era una inocentada. Un cebo-inocentada (bien, La Fábrica de la Tele) que ha logrado su cometido, aunque a ninguno le ha hecho gracia y reconocen que pensaban que iban a anunciar su boda.

Una despedida musical también con bronca

Para acabar el especial, todos se han intercambiado los regalos del amigo invisible y María Teresa y Edmundo han decidido que la mejor forma de terminar era cantar juntos. Pues hasta en eso ha habido problemas materno-filiales.

A Terelu se le ocurrió interrumpir brevemente a su madre, y otro belén se armó. No van a tener dinero para caganers para todos ellos. Veremos si sobreviven a las próximas 4 entregas del reality, que aún no tienen fecha de estreno. Telecinco proveerá.

BONUS: ¡¡¿¿Pero dónde está María??!!

La primera temporada de ‘Las Campos' encumbró a una protagonista inesperada. Se trató de María, la persona de servicio de María Teresa Campos, que llegó a intervenir telefónicamente en el plató del programa.

En esta entrega especial no ha aparecido, pero tiene una explicación: en el momento de las grabaciones estaba en Perú, pero en las 4 entregas que compondrán en sí la segunda temporada sí aparecerá. Todos tranquilos.