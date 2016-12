A Vasile se le atraganta el turrón esta Navidad

Las fiestas navideñas se le han atragantado a Telecinco. Si las audiencias de diciembre -uno de los meses más importantes en cuanto a target comercial- siguen el mismo camino en lo poquísimo que queda de mes, Antena 3 destronará a la cadena senior de Mediaset de un liderazgo de 27 meses consecutivos.

A día de hoy, el acumulado mensual sitúa a Antena 3 en el primer puesto con un 13,3% de cuota media de audiencia mientras que Telecinco se sitúa por detrás con un 12,8%. Una tendencia que comenzó el pasado día 3, cuando Antena 3 se colocó con un 13,6% y Telecinco perdió un punto bajando a un 12,6%. Desde entonces, la mayor de Atresmedia, pico y pala con coherencia, ha venido encabezando las audiencias del mes día a día, según recoge ESDiario hoy 29 de diciembre de 2016.

En algunos casos las diferencias han sido estrepitosas. Así, el viernes 23 Tu cara me suena obtuvo un 24,8% de share mientras que la apuesta de Telecinco, El Hobbit: la batalla de los cinco ejércitos, cosechó un 12,9%. Telecinco había decidido cambiar Sálvame Deluxe por ese filme obviando que el público habitual de su programa estrella no coincide con el de una película basada en la obra de J.R.R. Tolkien.

El dato más estremecedor para Telecinco tuvo lugar el día de Navidad, 25 de diciembre: la despedida del debate de Gran Hermano, cuya edición ha dado muestras evidentes de agotamiento, obtuvo un 9,7%. Su rival en Antena 3, la película Salt, se colocó en un 20,9%.

Un día después la cadena de Atresmedia volvió a situarse por delante con el filme Un ciudadano ejemplar y su 21% mientras que Mi casa es la tuya, con Bertín Osborne entrevistando al cantante Raphael, tan sólo pudo recoger un 14,5%.

Los resultados son descorazonadores para Telecinco pese a que ha puesto toda la carne en el asador de su parrilla televisiva. Los cambios no sólo no han hecho que la cadena levantase cabeza sino que han conseguido el efecto contrario: que más de dos años de liderazgo en audiencias estén a punto de venirse abajo frente a Antena 3. Si todo sigue así, la racha se romperá. Otro problema más para el consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile. Por si no tuviera suficientes en su casa profesional.

ESdiario