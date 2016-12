Aguado le cierra el pico a la podemita Rego: "Sois profesionales de las multas y de las prohibiciones"

Ha sido un baño en toda regla y la podemita en cuestión se ha quedado calladita ante la falta de argumentos que anteponer.

Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, participaba este 29 de diciembre de 2016 en el programa 'Las Mañanas de Cuatro'. Obviamente, el tema del día era el de la restricción del tráfico rodado en Madrid y una podemita que salió a defender la medida acabó rebozada ante la intervención del político naranja.

Sira Rego, concejal de Rivas Vaciamadrid, salió en tromba a apoyar sin tapujos la decisión puesta en marcha por el Ayuntamiento de Manuela Carmena. Sin embargo, en menos de un minuto, Aguado le echó por tierra toda la argumentación.

Para el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid:

Y empezaba a enfilar a la podemita:

De nada vale que apliquéis de manera unilateral estos protocolos si luego la Comunidad de Madrid no se hace cargo y que no está coordinado a nivel de parkings disuasorios porque, ¿qué hace un vecino que no viva en Madrid, de municipios que rodean la capital? ¿Qué hacen para venir a Madrid si no hay parkings disuasorios activados, si no hay un billete intermodal y si no hay una gratuidad del transporte público en episodios de alta contaminación?