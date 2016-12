Hermann Tertsch: "A los estudiantes de periodismo le dan pienso en forma de mentiras en la Complutense"

Hermann Tertsch, a tumba abierta. Eso es esta entrevista que le han hecho los compañeros de La Contra TV al columnista de ABC en la que habla de todo: de la demanda que le ha puesto Pablo Iglesias y su padre por denunciar el pasado oscuro del abuelo Manuel en la República, de su padre nazi, de su salida de El País y de la gran mentira del antifranquismo.

"El periodismo que se hace en el Congreso es el de 'Hola, Pablo, ¿cómo estás?' y se sienten en el suelo con él para que le cuente cosas"

"No eres libre en España hasta que pierdes el miedo a que te llamen facha"

"Mi padre que fue nazi me enseñó la necesidad de saber la verdad, por la culpa de haber participado en aquello. El vio las consecuencias inhumanas de todo aquello. Mi padre no era Mengele"

"Entré y me fui en el mejor momento de El País. Javier Moreno y sus chicos creyeron que yo iba a plegarme a sus exigencias pero no me conocía como sí me conocía Ceberio"

"Aquí miente Rita Maestre y miente todo el mundo y no pasa nada"

"En el '36 todo el mundo estaba encantado con Hitler. El campo de concentración de Dahau estaba hasta la bandera y nadie dijo nada. Hasta el '38 nadie dijo nada en Europa. Las élites callaron porque levantar la voz era salir de los turnos de promoción"

"Los crímenes de los comunistas son tratados con benevolencia"