Carlos Cuesta echa humo con Rita Maestre: "Lo del tráfico a ella le ha salido gratis"

Indignación a mansalva en muchos conductores de Madrid, especialmente aquellos con matrícula par, no sólo porque en la jornada del 29 de diciembre de 2016 no se les dejase circular, sino también por la multa que alguno recibió y sobre todo porque se consideran víctimas de un experimento 'carmenita' que no tenía una base científica.

'El Cascabel' (13TV) del 29 de diciembre de 2016 trató esa restricción del tráfico en la capital de España. La conclusión generalizada fue que el Ayuntamiento de Madrid había experimentado con los ciudadanos que tenían que coger necesariamente el tráfico y que no había lugar a la medida adoptada por el equipo de Manuela Carmena.

Carlos Cuesta, con los datos en la mano, se mostró muy encendido con la 'alcaldada' de los podemitas en la capital de España:

Todo proceso legislativo se tiene que basar en hechos reales. Tú no puedes regular algo en base a yo creo que va a haber más contaminación, yo creo que ahora hay menos.

Explicaba que

En la página web del Ayuntamiento de Madrid se pueden ir viendo las estaciones de medición. Cuando se decretó el cierre, había dos estaciones que estaban marcando posición mala, es decir exceso de contaminación, preaviso y estaban fuera de la M-30. Hemos estado todo el día con un mapa en el que prácticamente todo estaba en verde durante todos los momentos de tráfico.

Insistía en que:

Hemos llegado a la locura de que han planteado una medida que durante el tiempo en el que había tráfico no había problema de contaminación y cuando se ha acabado el problema del tráfico resulta que había más contaminación. A mí que me lo expliquen los grandes expertos del Ayuntamiento de Madrid cómo han adoptado una medida cuando hace muchísimo tiempo que expertos en polución están diciendo que el problema no son especialmente los coches.

Añadía que:

Evidentemente, todos tendemos a tener ciudades más limpias, pero no ciudades más chapuzas. Lo que no se puede hacer es tomar una medida que no se basa en hechos reales, que no está cotejada científicamente, que resulta que cuando luego desaparece el supuesto problema del tráfico es cuando empieza la polución. Entonces, algo está pasando y el factor no eran los coches exclusivamente. ¿Por qué no han hecho estas mediciones previamente?

Remataba: