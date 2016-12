Twitter se traga un fake de la BBC que anunció la muerte de la reina Isabel II de Ingleterra

La monarca acaba 2016 con un pequeño disgusto: un usuario de las redes sociales compartió un tuit, supuestamente de la BBC, en el que anunciaba la muerte de Isabel II. Tras el revuelo inicial, Buckingham ha aclarado que sólo se trata de una broma de mal gusto y que Su Majestad se encuentra en buen estado aunque recuperándose de una gripe.

El 29 de diciembre de 2016 las redes sociales ardieron con una triste noticia, según señala Informalia:

Looks like a fake BBC account reporting that the queen is dead pic.twitter.com/kVKYucUv88