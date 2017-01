Carme Chaparro se despide llorando de Informativos Telecinco

"Tras 20 años aquí, en Telecinco, dejo este plató, pero no me voy muy lejos, un lugar que también me hace muy feliz"

Carme Chaparro, que debuta el 9 de enero de 2016 al frente de Noticias Cuatro 1, se despidió asícomo presentadora de Informativos Telecinco.

En la noche del 30 de diciembre, la periodista dedicó los últimos minutos del espacio para decir adiós a la audiencia antes de saltar a Cuatro.

"Me van a permitir hoy un adiós especial. Tras 20 años aquí, en Telecinco, dejo este plató, pero no me voy muy lejos, me quedo en Mediaset. A partir del 9 de enero les espero en un lugar que también me hace muy feliz: Noticias Cuatro, de lunes a viernes, a las dos de la tarde".

A través de Twitter, la presentadora añadió que el nuevo reto que encara la hace "especialmente feliz".

"Pilotar en solitario un informativo, entre semana, a las dos de la tarde, cuando bulle la actualidad".

Chaparro relevará a Marta Fernández en el mediodía de la segunda cadena de Mediaset, como parte de la remodelación de los servicios informativos que ha llevado a cabo el grupo durante las últimas semanas.

Estos cambios dejarán a la hasta ahora presentadora de Noticias Cuatro a las 14:00 horas sin ubicación por el momento. La periodista "sigue ligada a la redacción", explicaron fuentes del medio a Vertele, sin especificar por el momento cuál será su cometido.

Por lo demás, Ane Ibarzabal se incorporará junto a Miguel Ángel Oliver a la edición diaria nocturna de Noticias Cuatro; Alba Lago se unirá a Roberto Fernández en una renovada edición de Informativos Telecinco Matinal con nuevas secciones que desgranarán la actualidad diaria; y finalmente Ángeles Blanco presentará junto a Pepe Ribagorda las ediciones de sobremesa y prime time de Informativos Telecinco Fin de Semana.