La maciza Cristina Pedroche da la campanas de Nochevieja en Antena 3 vestida con un bikini de lentejuelas

Hay un viejo refrán castellano que aconseja dar el burro el pienso que le gusta (Vasile le mete una puñalada a los responsables de casting de 'GH').

Y al pollino televisivo le administran, sobre todo los voraces ejecutivos del duopolio italoespañol que forman Atresmedia y Mediaset, siempre el mismo tipo de alimento: una mezcla de guarrería, bromas de dudoso gusto y morbo mediático (El gran 'capo' Paolo Vasile se apresta a liquidar a Jorge Javier Vázquez y su 'Deluxe').

A la vista de los resultados económicos y del respaldo que reciben del Gobierno Rajoy, hay que reconocer que no deben de andar desacertados y eso explica que insistan una y otra vez en la misma fórmula (El balance nefasto de la TVE de Gundín: trata de lujo a Podemos y es vapuleado por Ferreras).

Cuando no es Jorge Javier Vázquez, es belén Esteban y si falla la 'Princesa del Pueblo', tiran de Podemos o en el mejor de los casos de las alegres macizas de Zapeando o de dónde sea.

Cristina Pedroche ha tenido en vilo a medio país con el tema de su vestido durante el último mes (TVE ha caído 20 puntos como preferencia de los españoles desde que el PP puso a Gundín como director de Informativos).

Después de dos años dando la campanada escandalizando al país con esos estilismos que mostraban más de lo que cubrían, los televidentes han estado más pendientes de lo que iba a llevar la de Vallecas que del reloj de la Plaza del Sol de Madrid.

Así han dado ellas las Campanadas con Anne Igartiburu , Lara Álvarez y Cristina Pedroche sin Ramón García #Feliz2017 pic.twitter.com/YVZYy54Tgp — Beatriz Téllez (@BeaTellezDM) 31 de diciembre de 2016

La presentadora había ido dando detalles de su traje durante las últimas semanas para crear expectación. Hasta la gala se sabía que tendría encajes, brillos y alguna transparencia, aunque no el color. Primero ha causado expectación con una capa rosa fucsia y verde con un gran lazo que ha tardado en quitarse mientras que Chicote le animaba a mostrar su vestido.

Ya tenemos fichaje para la natación sincronizada en los próximos Juegos Olímpicos; Cristina Pedroche! #Feliz2017 pic.twitter.com/h2Gs9rXjDL — La Hipogrifa (@LaHipogrifa) 31 de diciembre de 2016

El vestido, firmado por Pronovias y diseñado por el director creativo de la marca Hervé Moreau, no ha seguido la línea de las entregas anteriores. Entre las pocas cosas que se sabían era que no sería rojo, pero sí largo y aunque en un principio dijo que no tendría transparencias. Después se retractó de sus palabras.

La vallecana contó con la ayuda del estilista Josie y, en la línea de su carácter habitual dejó claro que había que "volver a liarla".

Claramente lo ha conseguido: su vestido, súper transparente, con brillos formando estrellas y en color negro ha dejado a los espectadores con la boca abierta. La Pedroche ha vuelto a dar la campanada.