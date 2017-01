El anticapitalista Urbán amenaza con disputar el poder al dúo Pimpinela de Podemos

Juan Carlos Monedero se ha propuesto que el fuego cruzado no cese en Podemos, y fue el primero en inaugurar el año con un artículo dejando otra vez bien clara su postura en la guerra interna. Monedero recurre al miedo para conseguir que Iglesias siga mandando: "Si cae él, cae Podemos".

De modo que otros podemitas tienen que salir en las televisiones a dar la cara e insistir en un tema enormemente cansino.

Este 2 de enero de 2017 fue Miguel Urbán el encargado de salir a decir en ‘Al Rojo Vivo' de laSexta que todo está controlado en Podemos, aunque parecen un poco patio de colegio y que nadie pone en duda a Pablo Iglesias como jefe supremo. La guerra podemita no es solo cosa de dos: Urban y Echenique se destripan ahora por el sistema de voto en Vistalegre II:

Cristina Pardo: ¿No estaba el proyecto por encima de las personas?

Miguel Urbán: Bueno, yo siempre lo he defendido. Pero una sociedad no la transforman ni uno ni cien secretarios generales, sino un pueblo haciendo política. Nadie está juzgando a Pablo Iglesias como secretario general, yo creo que eso no está en disputa. No hay nadie indispensable para un proceso de transformación social, lo que es imprescindible es un pueblo que se organiza y hace política.

Cristina Pardo: Pero entonces parece que la figura de Pablo Iglesias de cara a ese congreso se está planteando por parte de sus partidarios como un plebiscito, ¿no?

Miguel Urbán: Bueno, esto no es algo nuevo, ya pasó en el primer Vistalegre. Nosotros siempre hemos dicho que es necesario un Podemos plural y pluralista, que lo importante es debatir sobre cuestiones concretas de política, y no sobre reglamentos y normas que la gente no ha entendido y que parecía que estábamos en el patio de un colegio. No hay riesgo de fractura ni de que Pablo Iglesias se vaya; no hay que debatir tanto de Podemos sino sobre lo que Podemos puede hacer por la gente.