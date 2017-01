Cristina Pardo deja descolocado a Errejón con un tercer grado en toda regla

La guerra civil entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en el seno de Podemos continúa latente por mucho que ambos bandos traten de hacer ver que las aguas han vuelto a su cauce.

Este 4 de enero de 2017, en el programa 'Al Rojo Vivo' (laSexta) era entrevistado el número dos de la formación morada y, aunque intentaba negarle por activa y por pasiva que en Podemos se estén produciendo purgas por tener ideas propias y contrarias a las del secretario general de la formación, al final no le quedaba más remedio que reconocer la realidad.

El primer intento de Cristina Pardo por sacarle el titular a Errejón se producía así:

El podemita trataba de escurrir el bulto:

La presentadora no se daba por satisfecha con la respuesta que estaba recibiendo por parte de Errejón y le volvía a inquirir con una cuestión directa:

El de Podemos insistía en su discurso:

La segunda diferencia es que en Podemos decide todo el mundo, no decide el dedazo ni decide el aparato. Lo decía antes participa.podemos.info Me parece que eso es lo fundamental.

Pardo tampoco se conformaba con lo que escuchaba de boca de Errejón:

El número dos de Pablo Iglesias contestaba negativamente, pero sin demasiada rotundidad.

Creo que no. Nosotros denunciamos en los partidos la falta de transparencia y el caudillismo y creo que nosotros tomamos decisiones para alejarnos de eso. Eso no significa que todas las decisiones las tomemos bien, ¡ojo! No estoy diciendo que todos los pasos del camino se hagan bien. Pero nosotros siempre hemos criticado a los otros partidos por ser máquinas de selección adversa, que seleccionaban no a quienes tenían las mejores ideas, sino a quienes habían estado de acuerdo con lo que había que estar de acuerdo en cada fase para conservar su puesto. Creo que estamos dando muestras de que nosotros nos tomamos tan en serio las tareas que tenemos que discutimos en abierto. Pero uno nunca está a salvo de repetir los errores de los que nos han precedido.