Inda revuelca a los radicales Tania y Rufián por sus cabalgatas sectarias: "¡No hay que poner payasos en lugar de Reyes Magos ni lavar el cerebro a los niños"

La podemita Tania Sánchez y el independentista Gabriel Rufián (ERC) compartieron unos minutos en ‘El Programa de Ana Rosa' este 4 de enero de 2017 para vender allí las maravillas de las cabalgatas de Reyes Magos respectivas de Madrid y Barcelona: la primera con la experiencia de los trajes excéntricos de los Reyes de Carmena y la segunda en la que piden a los niños ir con esteradas. La última patochada independentista: quieren llenar de esteladas la cabalgata de los Reyes Magos.

Lo único malo para su propaganda es que se encontraron en la mesa de debate con el periodista Eduardo Inda, azote de podemitas y demás radicales, que les terminó por meter un buen revolcón:

El año pasado en Madrid fue un carnaval, no una cabalgata de Reyes, ¡el carnaval está bien pero es un mes y medio después! Y lo que quieren hacer en Vic (Barcelona) es lo que hacía un señor infausto para la historia de la Humanidad que es intentar lavar el cerebro a los niños. La ofensiva sectaria de Carmena contra la Navidad: esconde los belenes e impone reinas magas.

Tras el tremendo zasca, Tania intentaba reponerse asegurando que la peor parte de la cabalgata de 2015 fue cuando el PP lanzó la campaña #NoTeLoPerdonaréCarmena. La cursi de Cayetana Álvarez de Toledo responde a la bazofia que desató su tuit sobre la cabalgata.

Inda la cortaba insistiendo en algo que no le quedaba muy claro a la podemita errejonista y expablista:

¡Pero no hay que poner un payaso, hay que poner un Rey Mago! ¡A mí me parecía el circo horribili!

Como despedida del tema, a Rufián le pareció bien lanzar una exclamación. El ciudadano horrorizado con el 'belén' podemita de Ada Colau que hace las delicias de Twitter con su descripción :

"¡RUFIÁN HA COMIDO HIPOCRESÍA HOY!"

Otro buen rapapolvo se lo llevó Gabriel Rufián por parte de la periodista María Claver, después de que el portavoz de ERC en el Congreso dijera que no le gustan las cabalgatas de Reyes politizadas:

Hoy hemos comido un poquito de hipocresía. Señor Rufián, a mí me maravilla lo que dice usted porque el adoctrinamiento de los niños es la columna vertebral de la consecución de ese espíritu independentista. Y llevamos así 40 años. Ustedes han utilizado la escuela para crear sistemáticamente ese espíritu independentista desde pequeños... Me parece un poquito hipócrita que diga que usted no comparte esto, que es llevar a lo festivo lo educativo que están haciendo.