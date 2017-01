Verstrynge se hace el loco con tal de defender a Pablo Iglesias: "Ni le gusta la política ni le interesa el poder"

Jorge Verstrynge, algo así como una suerte de chamán podemita -pablista por supuesto-, intervino en ‘Al Rojo Vivo' este 5 de enero de 2017 para comentar la jugada del momento en el partido morado; es decir la guerra interna.

Lo único es que para convencer a quienes le escuchaban, utilizó Verstrynge unos argumentos que parecían más propios del día de Los Inocentes que de la víspera de Reyes Magos.

Cristina Pardo a las preguntas, tuvo que escuchar como, según Verstrynge, Pablo Iglesias no tiene ningún interés por el poder.... ¡Quién lo iba a decir!

¿Ha perdido la cabeza definitivamente Pablo Iglesias?

Verstrynge: No seas mala. Por ahora la situación que tú describes es real porque es un partido joven, pero cuando sea más sólido y Pablo decide que se va a su casa; porque eso puede pasar. A Pablo no le gusta la política y no tiene interés por el poder. Que yo muchas veces he pensado que a lo mejor pegaba la espantada.