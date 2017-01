Pedrerol por fin frena en seco a Cristóbal Soria: "¿Te parece normal venir aquí con un montaje del árbitro y la camiseta del Madrid?"

El pseudosevillista Cristóbal Soria -en realidad pocos sospechan ya que sus verdaderas devociones son el Barça y Messi- volvió a dar la nota en la noche mediático-deportiva de este 4 de enero de 2017.



Un Madrid plagado de bajas -entre ellas, las de Cristiano Ronaldo y Bale, goleó contra todo pronóstico al Sevilla en la Copa del Rey.



Muchos aficionados sevillistas criticaron la actuación de Mateu Lahoz, que no estuvo afortunado, pero pocos pueden negar que los blancos fueron muy superiores a su rival e hicieron méritos más que suficientes para dejar la eliminatoria de Copa casi sentenciada.

Sin embargo, Soria, para no reconocer la evidencia, tuvo el descaro y la provocación de aparecer en 'El Chiringuito' con un fotomontaje que ya rulaba por las redes sociales en el que se veía al colegiado de este encuentro enfundado en la camiseta madridista.





El presentador Josep Pedrerol, ya que es el principal responsable de alentar a personajes como Soria invitándole a su programa por lo menos puso fin a su pantomima cortándole la gracieta en seco:





Soria:Los árbitros no cambian para el Real de Madrid. Otra vez otro picotazo



Pedrerol: ¿Te parece normal poner al árbitro con esa camiseta en un montaje de estos?



Soria: Normal me parece que salga vestido con el escudo del árbitro y no salga vestido así



Pedrerol: Habría que analizar las jugadas pero yo creo que hoy el Madrid le ha dado un baño al Sevilla, empezando por el baño de Zidane a Sampaoli



Soria: Esa no es la noticia



Pedrerol: Y aquellos que criticabáis a James....¡retratados todos hoy!