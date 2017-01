Raúl del Pozo desenmascara con una pregunta demoledora la estrategia 'pablista' de Urbán

Quedan 36 días para que Podemos celebre su segundo cónclave en Vistalegre (del 10 a 12 de febrero de 2017).

Definidas las tres corrientes que concurrirán a la cita madrileña, los pablistas, los errejonistas y los anticapitalistas (aunque estos últimos acuden en sintonía con los de Pablo Iglesias), ahora los diferentes cabezas de lista pululan por los diferentes espacios mediáticos para promocionar sus candidaturas y hablar de una unidad que, evidentemente, es de cartón piedra.

Este 5 de enero de 2017 estuvo en 'Espejo Público' (Antena 3) Miguel Urbán, de la corriente anticapitalista, pero que no esconde su predilección por la figura de Pablo Iglesias como secretario general de Podemos.

El político trató de vender en todo momento que él va a Vistalegre con la idea de contrastar ideas, pero se encontró con una pregunta de Raúl del Pozo que dejó al descubierto que el supuesto debate no es más que puro decorado, mera figuración.

Así fue la cuestión que el periodista de El Mundo formuló a Urbán:

No sabemos si hay una revolución cultural en Podemos, es decir si van a nacer mil flores o es una lucha por el poder. Lo que me gustaría preguntarle es que si quieren llegar ustedes a una síntesis, ¿por qué ese apoyo previo al secretario general? ¿Por qué todo el poder para Pablo si todavía no han llegado al debate?

El de la corriente anticapitalista de Podemos trató de salir del paso ante una pregunta tan clara y contundente:

Esperemos que después del invierno llegue la primavera y no sólo haya mil flores sino muchas más. Lo que yo he dicho es que quien quiera presentarse como secretario general contra Pablo tiene todo el derecho y todo el deber si cree que lo va a hacer mejor. Fíjate que una persona como yo, que no cree en la existencia de la figura del secretario general, si tenemos que tenerlo, mi candidato es Pablo Iglesias.