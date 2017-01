Bertín Osborne: En españa los políticos cobran muy poco"

Si hay algo que Bertín Osborne tiene claro es que no entraría en política.

"Me lo han propuesto tres veces y he dicho que no. Soy mal mandado y la disciplina de partido no va conmigo".

El presentador de Mi casa es la tuya (Telecinco) cree, además, que la política es "vocacional" salvo para aquellos que "entran a robar y como yo no robaría, tendría poco futuro".

"El problema es que en este país los políticos cobran muy poco, por eso yo no podría dedicarme a la política", dice en Diez Minutos, este 6 de enero de 2017.

Preguntado sobre cuál sería su primera medida como ciudadano, Bertín dice:

"No podemos tener una Sanidad mejor ni unas mejores carreteras ni un AVE a toda España porque nos están sangrando 17 gobiernos. Y mientras sigamos teniendo 17 gobiernos, España seguirá siendo un país de segunda".

Osborne sigue esperando que Felipe González acepte su invitación para acudir al programa Mi casa es la tuya. Sobre Pablo Iglesias, dice que lo propuso cuando estaba en TVE porque se le "conocía menos".

"Ahora es más previsible y me interesa menos".

Osborne dice que que Telecinco no le veta ningún invitado, cosa que sí pasó en TVE.

"Me molestó y fue uno de los motivos por los que nos marchamos".

"No me pueden decir que un personaje de plena actualidad, no está bien visto", dice, aunque no descubre de quién se trata.