Terelu afirma que intentaron extorsionarlas a ella y a su madre con fotografías comprometidas de Bigote

Según Terelu, los autores de las fotografías trataron de contactar con ella a través de un amigo para chantajearla: "Querían que yo me prestase a hacer un reportaje a cambio de que no fueran publicadas y yo me negué, le dije a mi amigo que no quería saber nada de ellos. Entonces me pidieron el teléfono de mi madre y tampoco no quise dárselo. Sabía que no la llamarían con buenas intenciones y yo no podía permitirlo", ha desvelado en Sálvame.

Una vez alertada de la existencia de las famosas instantáneas, la presentadora afirma que trató de conseguirlas: "Yo hablé con un amigo de la prensa y le pedí que las comprara de mi parte para que no fueran publicadas, pero entonces pidieron un precio por las fotos que yo no podía asumir y no quise entrar tampoco en ese juego", según recoge El Economista hoy 6 de enero de 2017.

Hace sólo unos días, Terelu confesó que las imágenes en las que aparecía Bigote recibiendo en su casa de soltero a dos amigas distintas y en diferentes ocasiones habían hecho sufrir mucho a su madre, María Teresa Campos. La conductora del programa Qué tiempo tan feliz, muy estresada por los acontecimientos de las últimas semanas, decidió poner tierra de por medio y pasar la noche de Fin de Año en Lanzarote con su pareja. A pesar de que se han relajado en una exclusiva villa de 3000 euros al día, la tranquilidad no le ha durado mucho, ya que nada más poner un pie en Barajas le propinó un manotazo a una periodista que le preguntaba por su crisis sentimental y familiar.