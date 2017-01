'Tú sí que sí', el nuevo reto de la maciza Cristina Pedroche

La Sexta estrena el próximo martes 10 de enero de 2017, Tú sí que sí, su nuevo talent show conducido por Cristina Pedroche y producido por Gestmusic Endemol. Silvia Abril, Rafa Méndez y Soraya Arnelas juzgarán a los participantes que quieran demostrar su talento sobre el escenario.

Además de las grandes actuaciones de los concursantes en cada una de sus disciplinas, el humor y las sonrisas estarán presentes en plató.

El premio final para el ganador de Tú sí que sí será de 30.000 euros. El programa consta de una fase de clasificación, semifinales y una gran gala final con las actuaciones más impresionantes.

Mecánica: fase de clasificación, según recoge Ecoteuve hoy 6 de enero de 2017.

La selección de los concursantes para las semifinales la hará el jurado, mediante pulsadores. Se pueden dar tres situaciones:

Tú sí que sí: Se clasifican directamente para la semifinal los concursantes que consigan los 3 votos positivos del jurado

Tú sí que... no: Si cualquier miembro del jurado vota que no, el concursante queda automáticamente eliminado. Si durante una actuación uno de los miembros del jurado pulsa el botón del NO la actuación se interrumpirá automáticamente.

En espera: Existe la posibilidad de que uno de los miembros del jurado no tenga clara su votación. En este caso, puede hacer uso del comodín de la duda y dejar al concursante 'en espera' hasta el final del programa. Sólo se puede usar un comodín de la duda por actuación. Una vez han visto todas las actuaciones de la noche, los tres miembros del jurado elegirán entre los que están 'en espera' a los dos mejores. Y será el público del plató quien decidirá con sus votos cuál de los dos se clasifica para la semifinal.



Mecánica: semifinales y final

Semifinales: Habrá dos semifinales en las que solo se darán seis pases a la gran final. La mecánica de selección será exactamente la misma que en los programas de clasificación (mediante los votos del jurado y con la resolución de los 'en espera' por parte del público).

En la gran final participarán los 12 mejores concursantes. En esta final, el jurado votará sí o no a las actuaciones, ya no hay el comodín de la duda.

-Con un solo 'no' abandonan el programa.



-Con tres síes quedarán clasificados.

Al final del programa, entre todos los clasificados, el jurado elegirá a sus dos favoritos. Será el público de plató el encargado de elegir cuál de los dos favoritos se lleva los 30.000 euros del premio y se convierte en el ganador de la primera edición de Tú sí que sí.



El jurado

El jurado del programa será tan versátil como el propio formato. Formado por Silvia Abril, Rafa Méndez y Soraya Arnelas, promete ofrecer grandes momentos televisivos al espectador.

Silvia Abril es un auténtico torbellino cómico repleto de risas frescas con un punto de locura, necesaria en este tipo de formatos. Por su parte, el bailarín Rafa Méndez, seductor y misterioso a la vez, dejará a todos con la boca abierta. Por último, la cantante Soraya Arnelas pondrá un punto de seriedad entre el jurado sin dejar de lado su absoluta frescura.



La presentadora

Cristina Pedroche no sólo será la presentadora de Tú sí que sí sino la madre y cómplice de todos los concursantes, la que les defenderá en cualquier momento ante la valoración del jurado.

Habitual de Zapeando y conductora del próximo formato de La Sexta, Dentro de, Cristina se enfrenta a este nuevo reto con las ganas, entusiasmo y entrega que la caracterizan en la que considera su casa, Atresmedia Televisión.