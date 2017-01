A la busca de la audiencia perdida, Telecinco airea que Letizia y Juan Carlos I se pelean

María Teresa Campos celebraba el 79 cumpleaños del Rey emérito, Juan Carlos I, y lo hacía dedicando la primera parte de su programa en Telecinco, ¡Qué tiempo tan feliz! a realizar un repaso sobre la vida del Monarca ahora retirado.

Para ello se valía de unas imágenes hasta ahora inéditas, procedentes del archivo personal de la Familia Real, y sobre todo contaba con el testimonio de sus colaboradores habituales, Terelu Campus, Jesús Mariñas y de dos periodistas especializados en crónicas reales como Pilar Eyre y Jaime Peñafiel. Todos ya en la tercera edad y con décadas de arrastrarse por platós de televisión, revistas de todo pelaje y tertulias varias.

Tras un primer repaso "amable", la veterana Eyre abría la caja de los truenos aireando algunas de las cuestiones que habitualmente son tabú.

Tal y como recoge ESdiario, la periodista catalana entraba rápidamente a abordar las relaciones personales de Don Juan Carlos.

En este punto Pilar Eyre dejaba un primer titular:

"El Rey no es un buen marido, desde el año 1975 no tiene ninguna relación con Doña Sofía".

Posteriormente intervenía Mariñas para, sin autocensura alguna, afirmar "¡pobre Sofía... cuántas veces se los han puesto (los cuernos). ¡Cuántas amantes ha tenido el Rey!", afirmaba en el plató, momento en el que era corregido por Campos añadiendo por dos veces la coletilla de "presuntamente".

Pero entonces no había secretos en un programa que ya estaba muy alejado de ser un homenaje al Monarca.

"¡Pobre Don Juan Carlos!", decía Mariñas, quien ante la sorpresa en el plató justificaba ese lamento defendiendo el argumento de que "no sabes lo duro que es vivir con alguien del quien no estás enamorado".

Aprovechando el tema aireado, Jaime Peñafiel daba otra información hasta ahora nunca revelada:

"Don Juan Carlos pidió el divorcio en el año 2012 a Doña Sofía, pero no le dejaron consumarlo".

El programa en ese momento estaba "descosido" y para evitar que se le fuese de las manos, María Teresa Campos, increpaba a Peñafiel preguntándole que si tenía confirmada esa información, "no es lo mismo decir me han dicho, me han contado, que tener confirmadas las fuentes... porque esto es un tema serio", comentaba con tono molesto la presentadora a un Jaime Peñafiel que se defendía asegurando tener fuentes solventes que le ratificaban esa información.

Sus nietas

El "bombazo" estaba por llegar y corría a cargo de la periodista Pilar Eyre. La catalana afirmaba que el Rey emérito "no ve a sus nietas": "Es un padre y un abuelo ausente".

Para después deslizar la idea de que esa falta de contacto familiar estaría provocada por las malas relaciones con la Reina Letizia:

"normalmente son los hijos quienes tienen que llevar a los nietos a casa de los abuelos".

Mariñas aún tenía que aportar un dato íntimo más de Don Juan Carlos -de quien los contertulios dijeron que con quien más y mejor relación tiene es con la Infanta Elena y que le exigió el divorcio de Iñaki Urdangarin a su hija Cristina- en relación a la presunta mala relación del Rey emérito con Jaime de Marichalar: "el Rey detestaba a Marichalar", decía Jesús Mariñas quien contaba una anécdota vivida por él durante una jornada de la Copa del Rey de Vela en Palma:

"llegó Jaime con un pantalón corto y una camiseta y Don Juan Carlos mirándole fijamente me dijo ¿has visto que forma de hacer el ridículo?".

Tanto se ha contado en la tarde de este sábado en el programa de Telecinco que una de las colaboradoras habituales se apresuraba a adelantar: