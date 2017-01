El economista Juan Torres escapa del plató de 'La Sexta Noche' tras ser acusado por Eduardo Inda de ser de Podemos

Circo en televisión. Y no en 'Sálvame', en 'Qué tiempo tan feliz' de las Campos, en el 'Zapeando' de la sobremesa o cualquier otro espacio en horario infantil, sino en el prime time nocturno y en un programa que va de intelectual e informativo.

Momento de vergüenza ajena el que se vivió en 'La Sexta Noche' este 7 de enero de 2017, cuando el economista Juan Torres abandonó a toda prisa y con cajas destempladas el plató, tras ser acusado en vivo y en directo por el periodista Eduardo Inda de ser de Podemos ( "¡No hay que poner payasos en lugar de Reyes Magos ni lavar el cerebro a los niños").

En su camino hacia la puerta, con un cabreo monumental y mientras el siempre pringoso Iñaki López intentaba sin éxito frenarle, el catedrático exclamó:

"Señores, hasta aquí ha llegado la función. Soy una persona seria y soy académico y no participo en estas locuras. Perdone, pero me voy".

No es que el profesor Torres tenga la culpa del mal trago que pasó este sábado, pero no se puede llamar a engaño y sabía de sobra que no iba a disertar sobre economía a la BBC británica o a un espacio sesudo e imparcial.

Le llamaron de LaSextaTv, le dijeron que estaría muy bien que acudiera en directo la noche del sábado para resolver dudas de los ciudadanos sobre economía y que de paso, iban a hablar de su libro 'Economía para no dejarse engañar por los economistas' y hacerle promoción.

Debió parecerle un plan estupendo, porque empezó ufano como un pavo, pontificando, dando lecciones y muy suelto.

Todo, hasta que le tocó el turno a Inda y se acabó el 'masaje'.

En su papel de eterno Pepito Grillo y tirando de hemeroteca, el periodista recordó el pasado reciente del catedrático, sus incursiones como consejero de Pablo Iglesias y sus cuates y concluyó etiquetándolo como "el economista de cabecera de Podemos".

Remató Inda la faena, recordando al profesor y a la audiencia que abundan las imágenes otras en las que aparece, a la izquierda de Pablo Iglesias, con el también catedrático Vicenç Navarro y Carolina Bescansa de acompañante, presentando el programa de Podemos.

Por si eso fuera poco, pàra reforzar sus afirmaciones, reveló Inda que hay una foto, ya algo antigua, en la que Torres aparece con el tirano Hugo Chávez. La imagen la hemos rescatado de la propia página web de Torres, donde el profesor destaca, entre recuerdos de diversas vacaciones, una foto colgada con Chávez, con el que trabajó en su despacho de Miraflores «como miembro de la Fundación Ceps», el Centro de Estudios Políticos y Sociales del que Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Luis Alegre han formado parte y que recibió varios millones de euros de Caracas por diferentes trabajos de asesoría.

Torres define en su blog a Chávez como un amigo y explica que viajó con él en distintas ocasiones y le asesoró cuando le encargó «la primera tarea: quería saber mi opinión sobre las medidas de emergencia económica que deberían estar previstas y adoptarse inmediatamente si se daba otro sabotaje o golpe».

Al economista no le cabía un cacahuete a martillazos. Como si se hubiera caído del guindo y hubiera terminado en el plató de LaSexta por accidente y buscando el apoyo de los demás contertulios contra Inda, afirmó rotundo:

"España no puede permitirse lo que ustedes hacen aquí todas las semanas, porque España está ya harta de este tipo de debates que solamente ponen por delante la agresión, el insulto y a veces la mentira".

El académico, panza arriba y cada vez más en evidencia, acusó a Inda de no decir la verdad, obviando que hay en los archivos decenas de fotos en las que aparece hasta presentando lo que iba a ser el programa de Podemos.

Fiel al guión, Iñaki López, el presentador del programa intentó salvarle el culo a Torres, recriminando a Inda que siguiera empecinado en relacionar al catedrático con Pablo Iglesias: "Es que esto parece José Mota".

Ante la sorpresa de los presentes, el economista optó de repente por ausentarse a toda prisa del plató y dar por conclouida su participación en el el circo sabatino de la 'cadena amiga' de Podemos.



"EXPRESARSE CON TOTAL LIBERTAD"

El presentador de 'La Sexta Noche', aparentemente sorprendido por lo que calificó "la evasión" de Torres, intento salvar los muebles:

"Esto ho había pasado nunca. Aquí todo el mundo viene libremente, tiene la opción de contestar con total libertad". "Si alguien "se encuentra incómodo se marcha y nosotros tenemos que respetar eso aunque, insisto, aquí se permite que todo el mundo exprese con total libertad y Eduardo [Inda], te ha recriminado el hecho de que siguieras preguntándole por ahí. Tampoco entendemos esta evasión".

Más tarde, Torres de disculpaba en Twitter:

Lamento y pido disculpas por haberme ausentado abruptamente de la @SextaNocheTV, pero no admito ni la mentira ni la falta de educación — Juan Torres López (@juantorreslopez) 8 de enero de 2017

Consciente, sin embargo, de que hay en los archivos múltiples pruebas de lo que dice Inda, metió un mensaje matizando:

Colaboré puntualmente con Podemos en la elaboración de su programa económico hace dos años pero nunca he militado en el partido. — Juan Torres López (@juantorreslopez) 8 de enero de 2017

Y remataba su aparición en redes sociales, con una mentira manifiesta:

No consiento que, tras habérselo desmentido educadamente, Eduardo Inda siga mintiendo sobre mi pertenencia a Podemos en @SextaNocheTV — Juan Torres López (@juantorreslopez) 8 de enero de 2017

TRIUNFA EN TWITTER

La escapada del profesor ha logrado convertirse este domingo 8 de enero de 2017 en 'trending topic'.

Como suele ocurrir en Twitter, los podemitas han acudido en tropel y respaldan al atribulado catedrático:

Estos son algunos de los tuits que se han hecho eco de la polémica: