Ana Pastor ajusta cuentas con Aguirre: "Usted tiene la manía de culpar a los periodistas"

"Estos son los datos, usted saca las conclusiones...", es el leitmotiv del programa 'El Objetivo' que presenta Ana Pastor en laSexta.

Y si no le gustan las respuestas de los entrevistados, ya está la periodista para sacar las conclusiones y dejarles con la palabra en la boca. Fue lo que ocurrió este 8 de enero de 2017 en la entrevista que Ana Pastor le realizó a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y actual portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre.

A la periodista le gusta salir a morder y disfruta incomodando a su entrevistado con un estilo incisivo que emula al periodista de la BBC Jeremy Paxman. Hay veces que sus entrevistas nos han gustado (la que le hizo a Pablo Iglesias en junio de 2016) y otras como esta a Aguirre en la que utiliza un tono socarrón y pedante que da al traste con la entrevista. Una cosa es ser punzante, --y una entrevistadora debe serlo-- y otra es ser arrogante.

La entrevista se torció hacia el final con el tema de la contaminación. Hasta ese momento la entrevista fue por cauces normales, y no porque Pastor hubiese sido benévola con Aguirre sino todo lo contrario.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ya no es la killer que solía ser, la política que se crecía en tierra hostil. Durante media hora de entrevista Aguirre estuvo dubitativa.

Pero al llegar el tema de la contaminación, Pastor adoptó el papel de abogada defensora de Manuela Carmena y la silla de la entrevistada pasó a ser el banquillo de los acusados.

La presentadora de El Objetivo se mostró displicente --'no me lea el pensamiento, señora Aguirre'-- y agresiva con la entrevistada --'usted tiene la manía de echarla la culpa a los periodistas, usted dijo que se había quedado encerrada, punto'.

A los espectadores no le interesan las cuentas pendientes entre laSexta y Aguirre --"usted dijo que laSexta se lo había inventado, menos mal que la gente es inteligente y que están los vídeos"-- pero es normal que ajusten cuentas con la política del PP que se refiere a ellos como 'laSecta'.

Y al final la anécdota de la 'señora de Ferreras'. Recapitulemos. La semana pasada Cristina Pardo dijo que "Ana Pastor es algo más que la señora de Ferreras", en 'Al rojo vivo' tras escuchar unas declaraciones de Aguirre en las que se quejaba de que el presentador no terminaba de invitarla a su programa.

Aguirre llama a Ana Pastor "la señora de Ferreras" y se lleva un 'zasca'

"Ferreras no me ha llamado. Siempre dice que no quiero ir a su programa, pero no me invita. Antes me invita su señora que él", sostuvo Aguirre, algo que incluso le dijo la propia Aguirre en la cara en una entrevista que est ele hizo en el Congreso.

"Hemos invitado muchas veces a Aguirre, pero no siempre quiere venir", apuntó Pardo. "Le invitamos la semana pasada al hilo del protocolo de contaminación y no quiso venir. Hombre, yo no soy Antonio García Ferreras, pero el programa sigue siendo Al rojo vivo".

El tema volvió a salir en la entrevista con Pastor. "No es verdad que te he llamado la señora de Ferreras. Me preguntaron si me había llamado Ferreras y yo dije que me había llamado su señora. Considero que eres mucho más que eso. Una señora que dejó que se le cayera el velo entrevistando a Ahmadineyad merece mis respetos, pero bastante he sufrido yo lo de 'señora de' como para usarlo", dijo Aguirre. Otra disculpa.