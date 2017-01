Irene Montero explica la purga en Podemos apelando al despido de Jesús Cintora en CuatroTV

Ana Rosa Quintana ha regresado este 9 de enero de 2017 de vacaciones con una entrevista a Irene Montero, diputada de Podemos (El verdadero 'leño' de Iglesias cierra el pico para no seguir haciendo más sangre en la guerra podemita).

La novia de Pablo Iglesias ha tenido que contestar en El programa de AR a las preguntas de Eduardo Inda, Jorge Bustos, Montserrat Domínguez y Esther Palomera (El tremendo cacharrazo que coloca Cristina Pardo tras percartarse que Irene Montero miente más que habla).

Tras ser preguntada por la "purga" en Podemos en sectores críticos con la línea oficial de Pablo Iglesias, Montero ha pedido que no se "banalice" con las decisiones de un partido usando esa palabra.

Montero ha sido rápidamente contestada por Ana Rosa Quintana:

"No hay que juntar cosas que no tienen nada que ver. No mezclemos lo que no se puede mezclar. Las decisiones que toma una empresa privada con su programación es una cosa y otra lo que haga un partido político".