El verdadero 'leño' de Iglesias cierra el pico para no seguir haciendo más sangre en la guerra podemita

"Irene, haciendo un poco de autocrítica si es que hay que hacerla, ¿fue un error de el hasta de Nochebuena contra Íñigo Errejón en el que tú participaste?" La pregunta le llegaba a la primera dama podemita, Irene Montero, desde la mesa de ‘El programa de Ana Rosa' en este 9 de enero de 2017. 48 horas antes del Día de Los Inocentes, Irene Montero asegura que se ataca a Errejón sin que Pablo Iglesias lo sepa.

Pero Jorge Bustos no sabe que la autocrítica no es un deporte muy habitual en Podemos, y que cae a mínimos a medida que se sube hacia arriba en la escala de mando. Aún así, sorprendió Irene Montero -el verdadero leño de Pablo Iglesias que le habla al oído al líder podemita-, llamando al orden a sendos bandos en la guerra interna, entonando el mea culpa y asegurando que prefería cerrar la boca para no seguir hurgando el la herida. Twitter le mete un hachazo a la última ocurrencia del 'tronco' Iglesias: