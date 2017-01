El despistado economista que huyó de laSexta Noche apoyó la salida del euro

Los académicos suelen ser gente despistada. Acostumbrados a vivir de espaldas a la realidad, blindados por un inexpugnable puesto fijo de por vida en la universidad, hubo uno que hasta llegó a confundir el plató de laSexta Noche con el aula magna de la Complutense.

¿Ah, que esto es laSexta Noche? "No, yo soy una persona seria y no me voy a prestar a esto", dijo el catedrático de Economía Juan Torres antes de dejar plantado en directo a Iñaki López. ¿Donde pensaba Torres que estaba?

Al catedrático le molestó que Eduardo Inda le recordara su pasado como asesor de Podemos hasta en tres ocasiones. "Señores, hasta aquí ha llegado la función", dijo y se marchó sin dar explicaciones--El economista Juan Torres escapa del plató de 'La Sexta Noche' tras ser acusado por Eduardo Inda de ser de Podemos--.

El honorable y respetado académico que había dado lecciones de pluralismo cinco segundos antes --"España está ya harta de este tipo de debates que solamente ponen por delante la agresión, el insulto y a veces la mentira"-- salió corriendo por la salida de emergencia.

A Juan Torres no le gusta que se le recuerde su pasado en Podemos donde, junto a Vicenç Navarro, redactó el borrador del programa económico en 2014. Un engorroso catálogo de medidas populistas inaplicables dentro del euro.

No consiento que, tras habérselo desmentido educadamente, Eduardo Inda siga mintiendo sobre mi pertenencia a Podemos en @SextaNocheTV — Juan Torres López (@juantorreslopez) 8 de enero de 2017

Es más, hasta dejaba entrever una eventual salida de la moneda única: "Los españoles deben saber que el euro se concibió como una auténtica ratonera, pero que en ningún lugar está escrito que los pueblos tengan que aceptarlo sin más".

Torres defendía en su blog en 2013: "Por tanto, es muy posible que fuera del euro le hubiera ido mejor a la economía española en su conjunto, aunque no, desde luego a los grandes grupos empresariales, inmobiliarios, industriales y financieros españoles y extranjeros que han casi monopolizado sus ventajas".

Entre sus disparates defendía el impago de la deuda y duplicar el número actual de funcionarios hasta un total de 6,5 millones.

JUAN TORRES, JUNTO A PABLO IGLESIAS

Su travesía duró apenas cinco meses, hasta que Iglesias le fulminó por sus coqueteos con Izquierda Unida. "Torres había firmado el manifiesto difundido por Izquierda Unida para apoyar al candidato del partido a la Comunidad de Madrid, Luis García Montero--Juan Torres, el economista estrella de Podemos, resulta que apoya a Izquierda Unida--.

Además, Torres también se ha dejado ver en actos de campaña de IU en Madrid, participando además en reuniones del partido y de sindicatos con los trabajadores de Telemadrid", informó El Confidencial Digital.

La espantada de Torres de laSexta Noche ha servido para que la tribu podemita vuelva a exigir la cabeza de Eduardo Inda. Tras haberse cobrado la de Alfonso Rojo, ahora van a por otro de sus peores críticos. Y seguramente a esa cacería mediática la llamen "libertad de expresión".