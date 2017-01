Vasile a la desesperada: Telecinco lleva a 'Las Campos' al viernes para intentar competir con 'Tu cara me suena'

Sorprendente y dramático movimiento en la parrilla de Telecinco. Huele a jugada a la desesperada.

Paolo Vasiles ha decidido enviar a Las Campos a la noche del viernes para competir contra Tu cara me suena, programa al que aun no ha conseguido batir ni un solo día desde que arrancara la temporada.

Eso sí, Mediaset no retirará el Deluxe, sino que integrará la emisión del documental dentro de sus contenidos para debatir posteriormente sobre lo que ocurra en el reality.

Aun no se ha confirmado si María Teresa Campos o Carmen Borrego estarán presentes en plató para comentar el programa. Todo ello, a la espera de que se esclarezca cuánto tiempo permanecerá Terelu en la casa de GH VIP en la que hará su esperada entrada esta misma noche.

Con el estreno de la segunda temporada (tras la emisión del especial navideño del reality), Telecinco busca revitalizar la audiencia del Deluxe, que desde que comenzó el curso televisivo no ha podido derrotar ni un solo viernes a Tu cara me suena. El talent de imitaciones de Antena 3 encara su recta final promediando en sus once galas emitidas un 23,4% de share.

Así arrancará la segunda temporada

Llevan muchos años viviendo en Madrid viendo cómo su creciente popularidad suscita el interés del público. Sin embargo, Mª Teresa y sus hijas mantienen un vínculo muy especial con Málaga, ciudad en la que sienten vivamente el cariño de sus habitantes. Las protagonistas de Las Campos regresarán a la ciudad que las vio nacer en Mamá, volvemos a Málaga, nueva entrega del formato.

El programa descubrirá el accidente que sufrió Mª Teresa Campos a los cuatro años de edad cuando una mina olvidada de la Guerra Civil explotó a pocos metros del lugar en el que se encontraba, suceso que le dejó metralla en el brazo y un triste recuerdo. En su ciudad natal la presentadora mostrará su casa, situada en primera línea de playa, donde tendrá lugar una nostálgica reunión familiar. El uso de este inmueble ha creado un pequeño conflicto en el seno de la saga Campos, ya que desde que Edmundo forma parte de la vida de Mª Teresa, la pareja apenas coincide con sus hijas.

Además, Terelu mostrará la amistad que mantiene con sus amigas de la infancia y revelará que sigue en contacto con alguno de sus 'ligues' de la adolescencia. Paseos por las céntricas calles de la capital malagueña, compras en conocidas tiendas, comidas en restaurantes, reencuentros familiares y asistencia a importantes actos sociales son algunas de las actividades que las Campos llevarán a cabo en su estancia en Málaga, donde recorrerán el parque de atracciones Tívoli de Benalmádena, en el que trabajaba el marido de Mª Teresa como regidor de la sala de espectáculos, shows que ella presentaba.

Terelu y Carmen visitarán el edificio en el que vivieron junto a sus padres y revelarán que suelen acudir el cementerio malagueño un par de veces al año para recordar a su progenitor fallecido. El programa mostrará el fervor religioso de Terelu y la singular 'capacidad' de su hermana Carmen para cambiar la orientación sexual de sus exnovios.

Edmundo acompañará a madre e hijas en este emotivo viaje, en el que las Campos se encontrarán por la calle con el famoso humorista malagueño Chiquito de la Calzada, y en el que Mª Teresa Campos recibirá de manos de Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad de Málaga, el Premio a su Trayectoria Profesional en una cena de gala en la que sus hijas también serán galardonadas.

En este capítulo, el más íntimo de Las Campos, la música tendrá nuevamente un papel destacado, ya que diversas versiones de Volver, icónica canción del célebre cantante y compositor argentino Carlos Gardel, formarán parte de la banda sonora del programa.