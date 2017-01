Anna Gabriel aprovecha que Iglesias le invita a su programa para cogerle de la solapa: "¡Ni una concesión a la Monarquía, pero ni una!"

Invitó Pablo Iglesias a su programa 'Otra vuelta de Tuerka' a la cupera Anna Gabriel y esta le cogió de la solapa y le dio estopa.

Había transcurrido la charla de manera amigable, sí, y de ese tono ninguno de los dos interlocutores se salió pues las afinidades eran más que obvias.

Pero llegado el momento, Iglesias se interesó por cómo eran vistos los podemitas por la formación de Anna Gabriel, la CUP.

Y lo que escuchó le borró la sonrisa de un plumazo, porque la anticapitalista le afeó la falta de "rotundidad" de los morados en todo lo que se refiera "a la impugnación del Régimen".

Y ya que cogió carrerilla, se puede decir que puso 'morado' a Iglesias. Mucho cariño, sí, pero le dio una somanta de palos histórica:

[Os vemos a Podemos] con preocupación porque es gente con quien has tenido afinidad, has compartido sección sindical, que van a armar un proyecto con otros resultados, y piensas que es oportuno por el momento, pero la música que está sonando no es la música que convendría.

Conviene más rotundidad en todo lo que se refiere a la impugnación del Régimen, ni una concesión a la monarquía, ni una, que sientan que no los podemos ver, que esto no va del derecho de la plurinacionalidad, no son reproches pero preocupa que si se puede hacer efectivo el derecho a la autodeterminación, vengan nuestros compañeros a impedirlo y no por activa como hace el PP sino con un proyecto que nos distraiga. No sois el enemigo, os tenemos cariño pero a lo mejor vais a ser el adversario.