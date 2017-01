Cristina Pedroche afirma que su casa es Atresmedia

¿Qué talento tienes?

Durante el programa he conocido mis propios talentos. Es algo que me he preguntado ¿Qué talento tendré yo? Supongo que ponerme delante de una cámara como lo hago es una cosa que no veo como un talento pero que en realidad sí lo es.

¿Qué diferencia este programa de talento de otros?

Que lo presento yo. Tú sí que sí es un programa de talento normal. Pero lo presento yo, que no soy una presentadora correcta o formal. Intervengo en el programa, grito, me río, lloro, canto, bailo... No solo reparto el juego entre los concursantes y los miembros del jurado.

Además, hay más humor que en otros programas de talento. Tanto los jueces como yo, tenemos mucho sentido de show.

¿Qué te parecen los jueces del programa?

Cuando me dijeron los nombres de los jueces, pensé: ¿Y voy a ser yo la que tiene que poner orden? ¿Quién es el serio aquí? Rafa ha sido un redescubrimiento. Tiene un sentido del espectáculo enorme y aunque él dice que no tiene humor o no es gracioso, yo creo que sí. Y qué decir de Silvia Abril?

¿Soraya Arnelas es la más seria?

No, no. Serios no somos ninguno (risas). Lo que pasa es que Soraya tiene un punto de dulzura y ternura muy importante. Además es la profesional del tema, del canto, y da su punto de vista técnico.

¿'Tú sí que sí' lo ves como un paso importante y adelante en tu carrera?

Es un reto y los retos me encantan. Prefiero cosas nuevas, como esta, en las que además me dejan ser yo.

¿Te gusta meter cosas de tu propia cosecha o te limitas a leer el texto que te dan los guionistas?

Sé que hay presentadores que leen texto y ya. Está muy bien, pero a mí me gusta mostrarme natural, reírme, cantar, emocionarme. Pero luego también sé reconducir.

¿Te sientes la niña mimada de Atresmedia?

No, me siento una trabajadora que curra como nadie. Puede que tenga suerte, pero la suerte viene si hay un gran trabajo detrás. Me podrían cuidar más, porque hay muchos programas que tiene Atresmedia que me gustaría presentar.

¿Cómo cuál?

Como muchos (risas).

Ahora, además de Tú sí que sí, está pendiente de estreno Dentro de, que supongo que se lanzará pronto, y sigo con Zapeando. En septiembre supongo que habrá cosas nuevas, pero no tengo ni idea.

¿Tienes contrato de larga duración?

Sí, de dos años más.

¿Cuándo fue la última vez que te intentaron fichar?

Sabían cuándo acababa mi contrato porque yo estoy en contacto con ellos por el programa de David [El Xef, de Cuatro], ya que a veces le acompaño a reuniones, y me preguntaron.

O sea, que te intentó fichar Mediaset.

Pero mi casa es mi casa, y mi casa es Atresmedia.

¿Te gustaría que tus programas se emitiesen en Antena 3, que es el canal principal de Atresmedia, en vez de en La Sexta?

Yo soy una trabajadora de Atresmedia y presento programas donde me digan: en Antena 3, La Sexta, Neox o, si quieren, hasta en Flooxer.

¿Va a volver Pekín Express?

Me gustaría que volviese pero no hay hueco y, además, es un programa caro. Es un programa estupendo, eso sí, y me encantaría volver a hacerlo.

¿Qué ocurriría si Tú sí que sí se emitiese a la misma hora que El Xef?

Sería una pena porque tendríamos a las familias divididas, pero no creo que pase