'GH17': Jorge Javier dice estar "muy dolido" por los palos que le ha pegado Meritxell

Días después de la gran final de GH17, Meritxell criticó la forma en la que Jorge Javier Vázquez había guiado la última edición del reality.

Ahora, ha sido el propio presentador quien, dolido, ha respondido a las polémicas palabras de la concursante.

Meritxell defendía la semana pasada que Jorge Javier no había sido neutral:

La 'pantera de Barcelona' asegura que el presentador había trabajado como si estuviera en Sálvame al centrar el programa en los colaboradores más que en lo concursantes.

Meritxell reconoce ser "más de Mercedes Milá".

Jorge Javier Vázquez ha respondido a las palabras de la ex concursante, por las que asegura haberse sentido "muy dolido".

Lo ha hecho en su blog de Lecturas, donde habitualmente escribe:

Jorge Javier se ha sentido muy molesto por los comentarios de la catalana, sobre todo, por menospreciar su trabajo profesional.

"Puedo entender que a una concursante no le guste cómo haya presentado el programa (...) Pero lo que no me entra en la cabeza es que Meritxell insinúe que no me he tomado en serio mi trabajo. Es una acusación gravísima que me ha producido rabia, dolor e impotencia".