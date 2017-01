La Mediaset de Vasile afirma que 'Sálvame' no ha bajado su audiencia y no se lo cree ni el tato

Tras la información que publicó el portal digital EsDiario, sobre las posibles medidas que iba a adoptar Paolo Vasile tras la caída de audiencia de 'Sálvame Deluxe' así como las versiones vespertinas del programa que produce La Fábrica de la Tele, el grupo audiovisual ha enviado un comunicado de rectificación al citado medio regándolo todo de forma muy sibilina en los términos que utiliza en la redacción del mismo que es la siguiente:

Mediaset ha querido rectificar la información que asegura que Telecinco recortó el sueldo de la plantilla de colaboradores de "Sálvame" después de haber bajado su audiencia y rentabilidad. Al amparo de lo establecido en la L.O. 2/84, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación, Mediaset España, empresa gestora del canal televisivo Telecinco, manifiesta que el artículo publicado en el periódico digital ESdiario.com el pasado 31 de diciembre de 2016 titulado Telecinco castiga a la plantilla de Sálvame con una drástica sanción económica contiene información inveraz pues:

1. No es cierto que haya disminuido la audiencia del programa Sálvame que sigue cosechando unos resultados óptimos.

2. No es cierto, por tanto, que la rentabilidad del programa Sálvame se haya reducido.

3. Y no es cierto que con base en todo ello Mediaset España haya decidido bajar los sueldos de la plantilla de colaboradores de Sálvame.



Este comunicado tiene algunos datos digamos imprecisos.

En primer lugar la audiencia de todos los formatos 'Sálvame' ha disminuido considerablemente, en especial la de 'Salvame Deluxe' desde el estreno de 'Tu Cara Me Suena' en Antena 3, por lo que el punto 1 del comunicad de Mediaset no hace honor a la verdad (Y esto son numeros oficiales, no opinión, solo hay que mirarlos).



Por otro lado el mismo comunicado hace mención a la rentabilidad del programa, parámetro este con el que siempre se puede jugar 'a favor de obra' y que se sale de articulo original de EsDiario (Paolo Vasile al borde del ataque de nervios tras el adiós del más polémico colaborador de 'Sálvame').



En definitiva, más juegos 'malabares de palabras' de los responsables de comunicación del grupo audiovisual que pilota ese gran profesional que es Paolo Vasile, quien por cierto tenía puestas sus esperanzas precisamente en 'GH VIP 5' para levantar la maltrecha audiencia de los programas de La Fábrica de la Tele y que, tras su estreno, el más bajo de su historia con una caída de 6 puntos de share respecto al del año pasado y másde 10 puntos respecto a la primera edición del formato de convivencia de famosos, ya pone en entredicho (Mediaset le baja los salarios a los colaboradores de 'Sálvame').