Ana Rosa y sus contertulios acorralan a Rivera: "Uno no va a Moncloa a no hablar de política"

Albert Rivera y su equipo negociador estuvieron el 9 de enero de 2017 de cena en el Palacio de la Moncloa para una cena con Rajoy y los miembros que llevaron por parte del PP la negociación del pacto de Gobierno con Ciudadanos.

El líder del partido anaranjado acudió dos días después, el 11 de enero de 2017, al plató de 'El Programa de Ana Rosa Quintana' (Telecinco) donde negó en todo momento que durante el ágape en la residencia del presidente del Gobierno se hablase de temas políticos.

Sin embargo, tanto para Ana Rosa Quintana como para el resto de sus contertulios no les cuadraba que durante una plácida y distendida cena no se hablara nada de cuestiones políticas. Aún así, Rivera se mantuvo en sus trece.

La primera en meter el dedo en la llaga fue la propia presentadora:

Rivera trataba de minimizar el contenido de lo tratado:

Hablas de lo que no hablas en una cena en la que hablarías de política y de trabajo.

Ana Rosa insistía:

El de Ciudadanos, erre que erre:

Más adelante, le preguntaba por las rectificaciones de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat,

Rivera no cejaba en su empeño:

No, no hablamos de esto.

Ana Rosa le inquiría:

María Claver le afeaba a Rivera que no quisiera desvelar nada o que la cena hubiera discurrido en esos términos tan sosos:

Pero eso es una falta de naturalidad, dicho sea con todos los respetos. Es que uno no va a la Moncloa a no hablar de política. Hombre, pueden decirnos que no se concretó nada, que se abordó la política de manera informal. ¿Pero entonces de qué hablaron durante dos horas y media?