Telecinco en su intento de superar a Antena 3, degrada a Jorge Javier

A estas alturas de la película parece más o menos claro que no hay nada que el Deluxe pueda hacer ya por sí mismo para hacer frente al imbatible Tu cara me suena de Antena 3. Ni un solo viernes desde que la de Atresmedia estrenó lo nuevo de los famosos cantarines imitadores ha podido Telecinco ya no imponerse, sino simplemente acercarse. Y mira que lo ha intentado todo. Hasta "belenazos" que no vinieron más que a demostrar que Belén Esteban ya no es la que era tampoco...

Así las cosas, el Deluxe hasta se quitó del medio en Navidad para volver con más fuerza y ahora Telecinco ha decidido probar con otro experimento: sacrificar la entidad propia que tenía el exitoso reality Las Campos y moverlo de día, del martes al viernes, en su nueva temporada para intentar recortar terreno a la bestia negra de la cadena de Fuencarral, según recoge ESDiario hoy 11 de enero de 2017.

Vamos, que Las Campos formarán parte este viernes de los contenidos Deluxe para ver si el tirón del que gozan últimamente María Teresa y Terelu vale para conseguir que el formato corazonero por fin mantenga el tipo contra Tu cara me suena. O lo que es lo mismo, Telecinco ha decidido que Las Campos tienen más opciones de cosechar buenas audiencias que su "amigo" Jorge Javier Vázquez por sí solo. Este viernes 13, estreno del cuarto capítulo de las Campashian, veremos si la cadena de Paolo Vasile estaba en lo cierto o no.

ESdiario