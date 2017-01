Ana Rosa Quintana cumple 12 años de éxitos en Telecinco

El día que empezó El programa de Ana Rosa en Telecinco -el martes 10 de enero hizo 12 años- la presentadora entrevistó a Ramona Maneiro, relacionada con el caso Ramón Sampedro. Tenía como rival en Antena 3 a María Teresa Campos, que para ese día había preparado un plato fuerte: la reaparición de Rocío Jurado en un plató.

Las dos 'reinas' se habían cruzado por el camino en un cambio doble de cadena -tú a Antena 3 y yo a Telecinco- que dio lugar a uno de los enfrentamientos que más morbo ha despertado en televisión, según recoge David Saiz en Ecoteuve hoy 12 de enero de 2016.

La cosa salió bien para Quintana y no tanto para 'la Campos', ahora compañera de cadena. Hoy, El programa de AR es el magacín más longevo y celebra sus 3.000 emisiones.

¿Qué recuerda de aquel primer programa con Ramona Maneiro de invitada?

Estuvo Ramona Maneiro y Jorge Javier Vázquez, que me hizo una entrevista. Me incorporé con mis niños recién nacidos y lo recuerdo con emoción, nervios e incertidumbre. No sabíamos qué iba a pasar. Era una mañana muy complicada, pero al día siguiente fue tal la euforia... Dimos un toque de novedad, un giro necesario y acertamos.

El reto era complicado, salió muy bien, pero podía haber salido mal.

Sí, pero eso es así siempre. Nadie sabe cómo acertar en televisión. El 80% de los programas que se estrenan fracasan. Son tantos factores los que influyen...

¿Y si hubiera salido mal? ¿Se lo plantea?

Pues no, la verdad. Yo llevaba muchos años haciendo programas y supongo que habría hecho otro distinto, o hubiera vuelto a la radio... no lo sé.

Cumple hoy 3.000 programas. ¿3.000 días pasando sueño?

Es lo que peor llevaba pero me he acostumbrado. He encontrado la ventaja de aprovechar más el día. He acoplado a mi ritmo la vida de toda la familia, cenamos pronto, nos acostamos temprano y mi marido se levanta a mi hora para hacer deporte.

¿A qué hora le suena el despertador?

El despertador está puesto a las 5.30 pero remoloneo un cuarto de hora.

El programa se ha transformado mucho en este tiempo. Ahora, por ejemplo, dedica más espacio a la política que antes. ¿El cambio de su programa es el cambio de lo que interesa a España?

Es parte del motivo de la supervivencia de este programa. Si llevamos liderando 12 años quiere decir que hemos sabido escuchar lo que interesa y lo que demanda la audiencia. Hemos sido flexibles.

¿Hay Ana Rosa para rato?

Nunca se sabe. Estaré hasta que la audiencia quiera y el cuerpo aguante. Yo, de momento, me encuentro muy en forma. No he notado el paso del tiempo.

Habitualmente presume del equipo que tiene detrás en el programa. ¿Delega y confía en él?

Pongo la mano y los pies en el fuego por ellos. Todos nosotros somos muy autocríticos, nos reunimos mucho, preparamos muy bien los temas, reconocemos nuestros errores... No he caído en la autocomplacencia.

Los redactores cada vez tienen más protagonismo en el programa. ¿Hay una generación de 'chicos y chicas Quintana'?

No lo sé, pero si fuera así me sentiría muy orgullosa. El mejor equipo de actualidad es el de mi programa, superando a los informativos.

Acaba de incorporar a Toño Sanchís como colaborador, el personaje del que todo el mundo habla.

Toño era la persona que todo el mundo quería que hablara y nosotros le hemos dado un sitio para que lo haga, porque es noticia. Estará en el programa siempre que tenga algo que contar, no como colaborador para hablar de otras personas.

¿Cómo afronta la mañana si descubre que el día anterior ha perdido contra Susanna Griso?

Han sido muy pocos días, la verdad. Puede llegar a ocurrir. No ha habido una semana o un mes y lo que importa es la temporada, que siempre hemos liderado. Un día suelto es lo de menos.

¿Pero se enfada?

No, miro, analizo y reconozco si lo han hecho mejor que nosotros.

Dígame algo bueno de Susanna Griso.

Es admirable lo que hace. Lleva 10 años en esa lucha que tenemos todos por el primer puesto y tiene mucho mérito. Hacemos el mismo esfuerzo y por eso sé lo que significa. Además, las dos somos mujeres, tenemos hijos...

¿Echa de menos a Mariló Montero como rival?

La competencia, inevitablemente, es entre Susanna y yo. TVE hace otro tipo de magacín, no es tan de actualidad.

Usted es gran amiga de Mariló. ¿Sabe si va a volver pronto a televisión?

No lo sé, lo desconozco. Está viviendo un momento interesante. Hay que ser muy valiente para dejar las cosas y parar un tiempo, porque eso crea mucha incertidumbre.

¿Se atrevería usted a hacer un reality como 'Las Campos'?

No, porque sería un reality conmigo sola y yo para eso soy muy rancia. Además, intento mantener al margen mi vida privada. La suerte de ellas es que las tres se dedican a la comunicación y hacen una cosa coral muy divertida.

Carlota Corredera es la nueva chica de moda en Telecinco. Trabajó con usted en 'Sabor a ti'. ¿Qué le parece su rápido ascenso en pantalla?

Me parece maravilloso. Le ha llegado su momento, es muy buena periodista y yo me alegro mucho de que esté viviendo este momento profesional y personal tan bueno.

Buena parte de su programa consiste en analizar la actualidad política. Haga un pronóstico: ¿Qué va a pasar en el PSOE y Podemos este año?

En el PSOE habrá un congreso y saldrá Susana Díaz y se estabilizará el partido. Y en Podemos no lo sé. Al final tendrán que llegar a un acuerdo Pablo y Errejón.

¿Le han propuesto saltar a la política?

[Lo piensa] No. Oferta clara, no, pero tampoco lo haría.

¿Y le han hecho ofertas últimamente para cambiarse de cadena?

Esas cosas no se pueden comentar, entra dentro del fair play.