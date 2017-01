Naranjo le pone la camisa de fuerza a Monedero: "Debe ir al psiquiatra para aprender lo que es el odio"

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, escupió bilis contra COPE y 13TV, a las que llamó "cuevas de odio" en la entrevista que le hicieron el 11 de enero de 2017 en 'Las Mañanas de Cuatro' -Monedero vomita bilis contra 13TV y la COPE: "Esas son cuevas de odio"-.

Evidentemente, ambos medios salieron en tromba a contestar al viperino y lenguaraz podemita. Carlos Herrera lo hacía este 12 de enero de 2017 -Carlos Herrera crucifica a Monedero: "¿Vas a dar tú lecciones de odio, cretino?"- y desde 13TV, en 'El Cascabel', le daban una somanta de palos en la noche del 11 de enero de 2017.

Alfonso Rojo era el primero en romper el hielo:

Antonio Jiménez destacaba la actuación de Javier Ruiz, el moderador de la tertulia del segundo canal de Mediaset:

Rojo le lanzaba un mensaje al presentador de 'El Cascabel':

Antonio Naranjo le recomendaba la camisa de fuerza a Monedero:

No deja de ser sorprendente como a un medio de comunicación con el que no están de acuerdo son capaces de calificarlo de cueva de odio y, por tanto, todos los que estamos sentados aquí debemos de ser odiadores y sin embargo este mismo personaje, Monedero, que a mí me resulta muy cómico porque me cuesta muchísimo tomármelo en serio, con odiadores de verdad, con los de Alsasua, se va a manifestar y con odiadores de verdad como los del país en los que él se iba a forrar, Venezuela, él se siente cómodo.

Lo mismo tiene que ir a un psiquiatra o leerse el Barrio Sésamo para distinguir odio y amor porque yo creo que son conceptos que tiene equivocados. Siempre está hablando de la cueva y la caverna, es que encima son antiguallas. Está claro que éste no es Sófocles.