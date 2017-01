El asesor de Trump que se despacha a gritos contra los tertulianos: "¡Sectarios, ignorantes, dejen de decir imbecilidades!"

El análisis de la última rueda de prensa de Donald Trump, posterior a la despedida de su precesor Obama, no dejó indiferente a nadie y su tono brusco pronto se trasladó a las tertulias de la televisión española. Las 10 frases de un cabreado Trump en la tensa primera rueda de prensa desde que ganó.

Este 12 de enero de 2016 el programa 'Espejo Público' de Antena3 vivió un momento más que tenso con la entrevista por videoconferencia a Roberto Centeno, el economista español que ejerció de asesor del magnate y ahora presidente americano Trump -en la campaña presidencial para el caso específico del voto latino-, que no podía resistirse a intervenir con lo que estaba escuchando.

En la mesa, los periodistas Pilar Cernuda y Chema Crespo escuchaban atónitos, hasta que saltaron al sentirse insultados:

¿Me toca a mí ya, no? Buenos días, Susanna. Dices que estaba gesticulando, ¿pero cómo no voy a gesticular? Es que esta señora, que no sé quién es, ¡es de un sectarismo y una ignorancia que no hay por dónde cogerlo! Pero vamos a ver, señora, ¿cómo narices puede usted tener la desvergüenza de decir que el Señor Trump ha nombrado a unos amiguetes cuando ha nombrado a los mejores empresarios de Estados Unidos y del mundo? ¡Cómo puede usted tener la osadía!