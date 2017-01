Bronca barriobajera entre Paz Padilla y Mila Ximénez por el acento andaluz

Nueva muestra de la mala relación que vive Paz Padilla con Mila Ximénez y el resto de colaboradores de Sálvame. Una discusión sobre el acento andaluz desató este miércoles una auténtica guerra, posiblemente una de las más duras y personales que se recuerdan, en el programa de Telecinco.

Mila y el resto de colaboradores criticaron a Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, por escribir un mensaje en Facebook donde se refería al rey Melchor como Mercho. "Hay que saber escribir", dijeron, según recoge Ecoteuve hoy 12 de enero de 2017.

Paz Padilla quiso defender el acento andaluz, cuando el resto de colaboradores insistían en que no tenían nada en su contra, pero que una cosa era hablarlo y otra, escribirlo. "Los andaluces cambiamos la 'l' por la 'r' y se cachondean con nuestra manera de hablar", explicaba Padilla.

"¡Anda ya, pero de qué va! Hay que saber escribir", decía Ximénez. "Como andaluza me duele, respetad el acento andaluz", gritaba Padilla. "Yo soy andaluza y sé escribir, ¿algún problema?", continuaba Mila. "A ti te debería doler como andaluza. A mí me duele la cara de ser andaluza y de la gente que no sabe defender lo nuestro", seguía Padilla muy indignada.

"Que no nos metemos con la forma de hablar, sino con la incultura de no saber escribirlo bien", proseguía Ximénez.

Ahí aumentó más la tensión y Padilla se burló de la colaboradora por no mantener se acento andaluz y pronunciar en "perfecto castellano". "¡Viva la incultura, no te jode!", respondía Mila, que añadía: "Paz, tú no eres la representante de Andalucia". A lo que la presentadora contestó: "No, lo eres tú, que tienes un acento impresionante. Eres Susana Díaz". Al mencionar a la presidenta de la Junta, Mila abandonó el plató mientras se le escuchaba: "No me tires de la lengua, ¡eh! No me tires de la lengua..."

Por último, Paz Padilla hizo un nuevo alegato a favor del acento andaluz ante todos los colaboradores que no conseguían hacer entender a la humorista que solo estaban criticando la forma de escribir, no la forma de hablar de los andaluces. "Ser andaluza fuera de Andalucía es muy difícil. Soy de las pocas presentadoras que habla en andaluz y muchas veces me muerdo los labios porque me dicen que necesito un logopeda. Nuestro acento es precioso y yo hablo un perfecto andaluz".

"Alberti tenía acento gaditano pero sabía escribir", sentenció Kiko Matamoros.