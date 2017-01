Carlos Herrera crucifica a Monedero: "Cretino, no necesitamos tu dinero, majadero"

Le iban a dar duro y a fe que este 12 de enero de 2017 el cofundador de Podemos ha tenido que amanecer con la cara morada. Sus ataques a COPE y a 13TV, tildándolas de "cuevas de odio" no iban a quedar impune.

Carlos Herrera, en su editorial de las ocho de la mañana de este 12 de enero de 2017 en 'Herrera en COPE', le daba hasta en el mismo velo del paladar a Juan Carlos Monedero tras sus invectivas en 'Las Mañanas de Cuatro' donde arremetía contra unos medios que no le son afines -Monedero vomita bilis contra 13TV y la COPE: "Esas son cuevas de odio"-.

Escuche el audio a partir del minuto 9:15

Decía el periodista almeriense que:

Ayer me hizo gracia que un mamarracho como Monedero dijera que los españoles financian esas cuevas de odio que son 13TV y la COPE. Mira, cretino, la COPE que es de lo que yo puedo hablar se financia gracias a sus clientes que son los que invierten en un producto en el que creen, por cierto y que dice que 'La verdad nos hará libres', no necesitamos que vengas tú con tu dinero a darnos nada.

Y le dejaba frito:

Y esto de que hables de cuevas de odio, pontificando desde laSexta. Mira, majadero, la Iglesia no necesita tu dinero, el que tú has mangado a los venezolanos, haciendo informes que no constan sobre una materia que no conoces y del que querías despistarte de tus obligaciones con Hacienda. Siempre va a hablar el que más callado tiene que estar. ¿Vas a dar lecciones sobre odio, cretino?