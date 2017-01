Carlota Corredera vive un feliz momento personal y profesional tras un 2016 meteórico en el que ha vivido un ascenso espectacular a la primera línea televisiva. Tras entrar con sigilo como colaboradora de Sálvame, se ha hecho con las riendas del programa como presentadora sustituta de Jorge Javier. Además se ha puesto al frente del debate de Las Campos y, recientemente, de Cámbiame reemplazando a Marta Torné.

La gallega asegura en palabras para la revista Semana que cree que el "pistoletazo de salida" de este "boom" se produjo tras la portada de la citada publicación en la que hablaba de su famosa pérdida de peso de 50 kilos [actualmente lo cifra en 60 desde su embarazo], según recoge Ecoteuve hoy 12 de enero de 2017.

"No estaba preparada para lo que me ha sucedido, pero que me haya pasado a esta edad me ha ayudado mucho. Me ha dado vértigo, pero como ha pasado sin buscarlo, intento disfrutarlo con naturalidad", explica Corredera, que se sostiene que es "un soldado de Mediaset y a las batallas que me manden iré a darlo todo"

La presentadora afirma eludir las críticas por estar 'hasta en la sopa': "Entonces, qué pasa con Jorge Javier que ha estado 7 años todos los días en pantalla, o qué hacemos con los colaboradores, con Paz Padilla, que ha estado presentando desde mayo prácticamente todos los días, o con Ana Rosa... Nadie se plantea si ellos están quemados", se defiende.

Carlota Corredera promete no tener miedo al fracaso y asegura que, por su origen, siempre puede volver a la redacción sin "ser una mujer infeliz". "Lo que ahora tengo claro es que no voy a pedir perdón por el éxito que estoy viviendo, porque las cosas me empiezan a ir bien después de haberlas pasado canutas", valora la periodista, que cree que esto puede ser "una compensación por lo mal que lo he pasado en la vida".

Tras estrenarse el pasado lunes como sustituta de Marta Torné al frente de Cámbiame, la presentadora ha valorado su relación con los jueces del programa: "El primer día fue muy duro y complicado porque ellos estaban muy tocados por el cambio de presentadora", apunta declarando que Cristina es la compañera con la que tiene más feeling.