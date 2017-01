'Cría a Urbán y te sacará los ojos': Iglesias le da protagonismo y el anticapitalista le quiere quitar la supremacía

No es nada nuevo que Miguel Urbán, al frente de los anticapitalistas como un ala de Podemos, quiera que el secretario general del partido morado tenga menos poder del que tiene. La guerra podemita no es solo cosa de dos: Urban y Echenique se destripan ahora por el sistema de voto en Vistalegre II.

El propio Urbán lo contó en una entrevista hablando de la purga de Sergio Pascual, que en Vistalegre I fue de los que apoyó el documento de estructura presentado por la candidatura mayoritaria de Iglesias y eso le permitió al jefe máximo laminarle un buen día. ¡Así es la vida! Miguel Urbán toma por tonta a Sandra Golpe: "Lo de José Manuel López no ha sido ningún cese".

Lo único que ha cambiado en Miguel Urbán es que en las últimas semanas, gracias a la masacre interna que se vive entre errejonistas y pablistas, haya crecido enormemente en protagonismo de ntro de la organización, por su importancia a la hora de ganar elecciones internas (como en el caso de Madrid donde apoyó a Ramón Espinar), y por la relevancia que ha ido adoptando gracias a su incipiente participación en las televisiones. Sigue la cruenta guerra civil en Podemos: Urbán le ajusta las cuentas a Iglesias y a Errejón.

Como dice el refrán, a Pablo Iglesias le ha pasado aquello de ‘cría cuervos y te sacarán los ojos' con el buque insignia de los anticapitalistas. Este 12 de enero de 2017 insistió entrevistado por Javier Ruiz en Cuatro. Miguel Urbán cree que Iglesias y Errejón actúan como niños:

Esto no es nada nuevo, es lo mismo que propusimos en Vistalegre I. Proponemos descentralizar la organización, elementos básicos de democracia interna y de participación por abajo... Hacemos una coralidad de propuestas en lo organizativo y una de ellas es que los secretarios generales, no solo Pablo Iglesias, y aunque no fuera Pablo Iglesias, y en los territorios, no tengan tantas atribuciones como las que tenían ahora para que se repartan más en colectivo entre los órganos de los consejos ciudadanos.