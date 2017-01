Corcuera, a dentelladas contra Odón Elorza: "Usted no es prototipo de ética"

"Odón Elorza no es el prototipo de ética y es inconcebible que se plantee su nombre como líder del PSOE".

La frase es de José Luis Corcuera, exministro del Interior, que en la noche del 12 de octubre de 2017 en 'El Cascabel' (13 TV) le metió un buen meneo al que fuese alcalde de San Sebastián y actualmente uno de los parlamentarios díscolos del PSOE en el Congreso de los Diputados porque no entiende que el mismo o alguien le esté promocionando como futurible líder del PSOE.

Antonio San José provocaba la airada reacción de Corcuera cuando el periodista le preguntaba por diferentes nombres que suenan fuerte en el PSOE del futuro y le ponía sobre la mesa los de Susana Díaz, Patxi López y Odón Elorza. El exministro era contundente:

Le recordaba que:

Corcuera seguía con su ducha escocesa a Elorza:

Me parece inconcebible y además, si algo aprecio yo en la política, es la coherencia, una cierta coherencia. Las verdades absolutas no existen. Yo nunca he confiado en aquellas que cuando se presentan a un puesto y pierden no se quedan en el lugar a dar la cara. Si yo me presento a una alcaldía y pierdo, me quedo allí de concejal a dar la cara, que es donde me han puesto mis conciudadanos, no me voy corriendo y me apunto a las listas para el Congreso de los Diputados.